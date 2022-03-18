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Политика

Дело на экс-директора депкульта Нижнего Новгорода Романа Беагона направлено в суд

29 апреля 2022 14:08  [184] Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следователи завершили работу над уголовным делом в отношении бывшего директора департамента культуры Нижнего Новгорода Романа Беагона. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, экс-чиновнику выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие установило, что в декабре 2020 года обвиняемый дал указание своему подчинённому заключить договор на изготовление 10 информационных стендов на общую сумму 1 млн 200 тысяч рублей. Причём руководитель департамента заведомо знал, что указанные стенды не будут изготовлены в срок.

Зная, что указанные стенды так и не были поставлены, Беагон подписал акты о якобы выполненных работах, в которых внесены заведомо недостоверные сведения. После этого на счёт "исполнителя" - индивидуального предпринимателя - были перечислены денежные средства.

В СУ СК добавили, что вину подследственный признал. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Роман Беагон был задержан 20 апреля 2021 года. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Суд отправил обвиняемого под домашний арест, а в октябре мера пресечения была продлена до конца года.

Беагон был назначен директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода в феврале 2019 года.  После его задержания исполняющей обязанности руководителя депкульта стала Светлана Гуляева. Несколько дней назад она официально заняла должность директора департамента.

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Теги:
СК РФ Уголовное дело
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