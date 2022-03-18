Опубликован график отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Опубликован график отключения горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте "Теплоэнерго".

Согласно информации, ознакомиться с датой отключения горячей воды в своем доме нижегородцы могут выбрать в соответствующем окне улицу и номер дома.

Большая часть отключений планируется в июне, но в некоторых домах горячей воды не будет уже в мае.

Также ИА "Время Н" опубликовало годовой план отключения горячего водоснабжения компании "Волгаэнергосбыт", обслуживающей некоторые районы Нижнего Новгорода.

Так, с 13 по 26 июня горячая вода будет отключена в микрорайонах "Южное шоссе", "Мончегорский" и "1-й Соцгород". С 18 по 31 июля горячее водоснабжение будет приостановлено в микрорайонах "Северный" и "2-й Соцгород", ЖК "Торпедо", а также с 6 по 19 июля отключение пройдет в студгородке ННГУ на проспекте Гагарина.

Сообщается, что ресурсоснабжающая организация "Профит" отключит горячую воду с 11 по 24 мая в домах №№ 6, 31 по улице Нартова, №№ 1/1, 1/2 по улице Братьев Игнатовых в Советском районе. Планово-профилактический ремонт будет проводиться с 23 мая по 5 июня в ЖК "Зенит".

Кроме того, в связи с работами в котельной на Бурнаковском проезде с 24 мая по 6 июня горячую воду отключат в домах по улице Шаляпина и Куйбышева в Московском районе. В эти же даты будет проводиться плановый ремонт котельной на Чаадаева, которая обслуживает дома по улице Панфиловцев, Баранова, Чаадаева, Ярошенко, Черняховского и Мирошникова в Сормове. С 15 по 28 июня профилактические работы будут проводиться на котельной по улице Зайцева, которая обслуживает дома пятого и шестого микрорайонов Сормова, поселок Народный и ЖК "Корабли".

С 15 по 28 июля плановые работы пройдут на котельной на улице Карла Маркса, которая обслуживает дома на этой улице, а также на Волжской набережной в Канавинском районе.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте "Волгаэнергосбыта".

Ранее сообщалось, что "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим.