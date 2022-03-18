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Общество

"Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим

05 мая 2022 09:13  [113] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания с 5 мая переводит котельные и теплосетевой комплекс на летний гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.

Постановление об окончании отопительного периода подписано в администрации Нижнего Новгорода и является обязательным для всех ресурсоснабжающих и управляющих организаций города, которые должны оперативно провести комплекс мероприятий по прекращению подачи теплоносителя в дома, учреждения и прочие отапливаемые объекты.

Напомним, отопительный сезон 2021-2022 года начался 15 сентября, однако, в больницы, детские сады и другие социальные учреждения подавать тепло начали досрочно по заявкам их руководителей.

С завершением отопительного периода на теплосетевом комплексе АО "Теплоэнерго" начинается комплекс регламентных профилактических работ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил администрациям районов, управляющим компаниям и ТСЖ, а также ресурсоснабжающим организациям в срок до 25 мая 2022 года подготовить и направить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к следующему осенне-зимнему периоду.

Согласно постановлению главы города, подготовка объектов к будущей зиме должна быть завершена до 1 сентября 2022 года.

Отметим, что с начала года АО "Теплоэнерго" заменило уже порядка 18 км сетей.

Сейчас ремонтная программа предприятия выходит на основной этап – компания намерена сохранить темпы обновления тепловых сетей в размере 5% от общей протяженности.

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Теги:
Теплоэнерго
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