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АО "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, компания с 5 мая переводит котельные и теплосетевой комплекс на летний гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.
Постановление об окончании отопительного периода подписано в администрации Нижнего Новгорода и является обязательным для всех ресурсоснабжающих и управляющих организаций города, которые должны оперативно провести комплекс мероприятий по прекращению подачи теплоносителя в дома, учреждения и прочие отапливаемые объекты.
Напомним, отопительный сезон 2021-2022 года начался 15 сентября, однако, в больницы, детские сады и другие социальные учреждения подавать тепло начали досрочно по заявкам их руководителей.
С завершением отопительного периода на теплосетевом комплексе АО "Теплоэнерго" начинается комплекс регламентных профилактических работ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил администрациям районов, управляющим компаниям и ТСЖ, а также ресурсоснабжающим организациям в срок до 25 мая 2022 года подготовить и направить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к следующему осенне-зимнему периоду.
Согласно постановлению главы города, подготовка объектов к будущей зиме должна быть завершена до 1 сентября 2022 года.
Отметим, что с начала года АО "Теплоэнерго" заменило уже порядка 18 км сетей.
Сейчас ремонтная программа предприятия выходит на основной этап – компания намерена сохранить темпы обновления тепловых сетей в размере 5% от общей протяженности.
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