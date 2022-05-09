Кронирование деревьев и благоустройство газонов проходят в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кронирование деревьев и благоустройство газонов проходят в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Так, сегодня в Приокском районе прошел объезд озеленённых территорий, по результатам которого подрядным организациям поручили доработать участки в нескольких микрорайонах, например, на Стройгазе, а также продолжать благоустройство газонов на общественных пространствах. Также работы проходят на транспортной развязке на улицах 40 лет Победы, Шапошникова, Невской и Батумской. Кроме того, рабочие убирают упавшие деревья после вчерашнего сильного ветра и дождя на улицах 40 лет Октября и Кемеровской.

В Сормовском районе очищают прибордюрные полосы на ЗКПД-4, улицах Победной, Машинной, Зайцева, Коминтерна, Ефремова и на пр. Кораблестроителей. Воду откачивают на пр. 70 лет Октября, улицах Зайцева, Светлоярской, Федосеенко, Лунской. Сбор мусора с газонов идет на ул. Кима, Хальзовской, Свободы.

С территории Ленинского района за минувшие сутки откачано 640 куб.м воды. Сегодня работы по откачке воды ведутся около Силикатного озера, на улицах Новикова-Прибоя, Матросской и дублёре улицы Космонавта Комарова. Очищают прибордюрные полосы на улицах Героя Попова и Снежной. Кроме того, продолжается сбор мусора на бульваре Заречном, улицах Суздальской, Дачной, Матросской, Правдинской и Кутузова.

В администрации Канавинского района рассказали, что на улицах Архангельской, Таллинской и Запрудной проходит очистка прибордюрной полосы. На улице Фибролитовой дорожные рабочие подбирают мусор. Также откачка воды проходит на улице Обухова, на Московском и Комсомольском шоссе, в микрорайоне Гордеевский. Подбор мусора проходит на улицах Бетанкура, Самаркандской, Карла Маркса, Советской, Мещерском бульваре, на Комсомольском и Московском шоссе, а также в микрорайоне "Старое Канавино". На улице Самаркандской ремонтируют колодец.

В Московском районе за прошедшие сутки с подтопляемых территорий было откачано 570 куб.м воды. Дорожные рабочие приводят в порядок остановочные павильоны, осуществляют сбор мусора с газонов и урн, подметают дороги, чистят прибордюрные полосы, собирают мусор, обслуживают скверы и бульвары.

В Автозаводском районе откачка дождевой воды идет на ул. Героя Смирнова, Героя Прыгунова, 6 микрорайон, Челюскинцев, Мелиоративная и других. Уборка проходит на пр. Бусыгина, ул. Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова, Дьяконова и др. Сбор мусора с газонов идет на ул. Дружаева. На ул. Краснодонцев вывозят мешки с мусором после субботника. С начала месячника по благоустройству в районе было окрашено более 480 урн и 118 остановочных павильонов.

В Нижегородском районе сегодня приводят в порядок улицы Славянскую, Короленко, Костина, Новую, Черниговскую, Октябрьскую, Алексеевскую. Подрядные организации продолжают работу на общественных пространствах, во дворах и внутриквартальных проездах, на территории Зеленого города, а также улицах Усилова, Яблоневой, Ковровской, Фруктовой, Лопатина, Касьянова, в Александровской Слободе и Казанском шоссе.

В Советском районе идет сбор мусора на территории у станции снеготаяния на ул. Сусловой, д.30. В настоящее время станцию готовят к консервации. Кроме того, осуществляется покраска ограждений на Окском съезде, организованы работы по сбору мусора и очистке прибордюрной полосы дорог на улицах Малиновского, Гаражной, Рукавишниковых, Гужевой, Ванеева, Республиканской, Высоковском проезде и проспекте Гагарина.

Ранее сообщалось, что коммунальщики проводят откачку воды с улиц Нижнего Новгорода после дождливых выходных.