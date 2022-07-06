Новые самоходные трапы пополнили парк спецтехники нижегородского аэропорта им. Чкалова Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Парк спецтехники аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова пополнили две новые единицы - самоходные пассажирские трапы CARTOO GSE CT-PS580. Новостью поделилась пресс-служба аэропорта.

Самоходные пассажирские трапы предназначаются для удобной и безопасной посадки и высадки пассажиров на воздушные суда разного типа.

Согласно информации, общая ширина платформы составляет 2,4 м, при этом оборудование спецмашины способно выдерживать нагрузку до 7,5 тонн.

Новые трапы стали ещё одним пополнением парка спецтехники аэропорта этим летом. Месяц назад был введён в эксплуатацию новый перронный автобус, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время в распоряжении аэропорта находится более 200 единиц различной спецтехники, задействованной в обслуживании воздушных судов, пассажиров, груза и почты.

Ранее 3#577545##сообщалось##, новая кофейня откроется в пассажирском терминале нижегородского аэропорта после реконструкции. Заведение будет работать круглосуточно, без перерывов и выходных.