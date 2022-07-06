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Бизнес

Три нижегородца вошли в топ-10 премии "Молодой промышленник года-2021"

06 июля 2022 11:44  [190] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три руководителя нижегородских компаний стали победителями премии "Молодой промышленник года-2021". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония награждения состоялась в рамках выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Премия "Молодой промышленник года" учреждена Клубом молодых промышленников России - платформой для объединения и реализации идей, направленных на развитие промышленного потенциала страны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что ребята, несмотря на возраст, добились серьезнейших успехов в своей сфере.

"Это будущее нашей промышленности - люди, которые не боятся экспериментировать и внедрять инновации на своих производствах, что особенно важно в условиях тех вызовов, с которыми столкнулась страна", - сказал глава региона.

В десятку лучших вошли три нижегородца: директор ООО "Евросид" Сергей Коморин, генеральный директор ООО "Корона" Михаил Ермошин, заместитель директора по ООО НПФ "Реабилитационные технологии" Максим Чупрунов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов рассказал, что нижегородцы-номинанты премии активно участвуют в нацпроектах "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Победители получили почетные грамоты Минпромторга РФ и смогут участвовать в рабочей встрече клуба с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, во всероссийских и международных мероприятиях клуба, а также в выездных стажировках Минпромторга "Федеральная практика".

Ранее сообщалось, что пять нижегородских предложений вошли в топ-200 идей форума "Сильные идеи для нового времени".

Напомним, что Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству заявок на премию "Молодой промышленник года", а всего в лонг-лист премии были включены десять руководителей нижегородских компаний .

СПРАВКА:

Федеральная премия "Молодой промышленник года" присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам лучших производственных предприятий России. Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, штат сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет.

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Теги:
Предприниматели Промышленность
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