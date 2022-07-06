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Как выбрать фасадную отделку для кирпичного дома: ТОП-6 советов

07 июля 2022 09:38  [99]

В строительстве домов чаще всего используют кирпич, так как этот строительный материал отличается высокой прочностью, надежностью, долговечностью. При этом в неблагоприятных с точки зрения климата регионах России для сохранения высоких эксплуатационных свойств кирпичной кладки необходима качественная фасадная отделка. Подробнее о различных материалах для облицовки можно прочитать здесь https://topfacade.ru.

Наружная отделка кирпичного дома позволяет обеспечить:

  • дополнительную теплоизоляцию;
  • защиту строительного материала от повышенной влажности;
  • внешнюю привлекательность объекта.

Фасадная отделка кирпичного дома

ТОП-6 советов по выбору облицовки для кирпичных домов

1. Климатические особенности региона

При выборе строительного материала учитывайте местоположение региона, его климат. Если дом расположен в регионе с континентальным климатом, то для облицовки выбирают материал, который устойчив к температурным колебаниям, пониженным температурам и ультрафиолету.

2. Долговечная облицовка не стоит дешево

Если вы ищете фасадную отделку, которая прослужит долгие десятилетия, то знайте, что такой материал стоит дороже. Дешевая облицовка менее устойчива к внешним факторам, поэтому меньше служит.

3. Для неукрепленного фасада подходит материал с легким весом

Если фасад не укреплен, то выбирайте облицовочный материал с небольшой массой, который не будет создавать дополнительной нагрузки. В этом случае подходит штукатурка, виниловый сайдинг и др.

4. Особенности монтажных работ

При выборе материала для отделки внешних стен учитывайте сложность монтажа, а также стоимость монтажных работ. Дело в том, что работать с определенными видами материала можно только профессиональным мастерам. Именно поэтому важно заранее просчитать, укладываетесь ли вы в бюджет с учетом стоимости выбранного материала и монтажных работ.

5. Тепло- и звукоизоляционные свойства

Желательно отделать дом снаружи материалом, который обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Если этих характеристик не предусмотрено, то может потребоваться дополнительное утепление.

6. Не забывайте про паропроницаемость

Показатель паропроницаемости облицовки должен быть ниже, чем у кладки из кирпича. В противном случае могут запуститься биологические процессы – появится плесень, грибок, которые негативно влияют на структуру строительного материала.

Заключение

При выборе облицовочного материала для фасада дома, построенного из кирпича, внимательно изучите его характеристики, сравните достоинства и недостатки. Учитывайте не только внешний вид изделия, но и его эксплуатационные свойства: прочность, морозостойкость, тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к различным внешним факторам. Не менее важным аспектом является вопрос цены, как самого материала, так монтажных работ.

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