Девять общественных пространств в Нижнем Новгороде откроются после благоустройства на следующей неделе Общество

сквер Берёзовский Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девять общественных пространств в Нижнем Новгороде откроются после благоустройства на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в это году были открыты уже четыре пространства.

С сегодняшнего дня для нижегородцев стал доступен сквер Берёзовский в Московском районе. Здесь установили качели и лавочки, обустроили дорожки из брусчатки. Также было сделано новое освещение, установлены урны и проведено озеленение.

Как рассказал Юрий Шалабаев, скоро в Московском районе отроются еще три пространства: сквер Казакова, территория на ул. Чаадаева и на ул. Народной.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2022 году благоустроят 30 общественных пространств.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.