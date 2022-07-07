Современные обивочные материалы. Свойства и характеристики

В нашу современность, перетяжка мебели является довольно востребованной услугой. Если требуется обновить внешний вид мебели, перейдите по ссылке https://obivka-divan.ru/. Компания специализируется на выполнении обивки, перетяжки, реставрации мебели на профессиональном уровне. Фирма работает уже много лет, потому, гарантирует оперативность, качество выполняемых работ.

Разнообразие обивочных материалов

Клиентам предлагается большой выбор современных обивочных материалов, что позволяет разнообразить внешний вид мебели под индивидуальные требования. Выбор материала является очень важным, ведь он не только определяет внешний вид мебели, но и срок ее службы. На выбор обивочного материала влияет ряд факторов:

Тип помещения,

Частота использования,

Наличие домашних животных,

Стиль интерьера.

Фирма предлагает такие варианты:

Жаккард, отличающийся высокой плотностью, особыми узорами. К плюсам относятся высокая плотность, приятные тактильные ощущения, простой уход. Минусом является довольно скользкая поверхность.

Гобелен – классический плотный материал с богатой цветовой палитрой, который не теряет актуальности в течение многих веков. Плюсами являются высокая прочность, экологическая безопасность, сохранение нормального состояния после влажной чистки. Минусами являются выгорание материала на солнце, легкое образование затяжек.

Шенилл является мягкой на ощупь за счет особого плетения. Плюсами считаются стойкость к истиранию, отсутствие поглощения запахов, не деформируется, не выгорает на солнце. В минусы можно записать низкую устойчивость к влаге, когтям домашних животных.

Микрофибра представляет собой материал искусственного происхождения, похожий на замшу с мелким ворсом. Отличается высокой прочностью, стойкостью к деформациям, обладает гипоаллергенными свойствами. Материал можно стирать, однако, стоит учесть малую устойчивость к высоким температурам. На выбор имеется скромная палитра цветов.

Велюр выполнен в виде ворсовой ткани. Отличается отличным пропусканием воздуха, имеет минимальную деформацию, отлично драпируется, создает приятные тактильные ощущения. Но материал нельзя чистить методом влажной чистки, и он требует тщательного ухода.

Флок – ворсовый нетканый материал, плюсами которого являются устойчивость к механическим повреждениям, простота ухода, отсутствие катышков. Стоит учесть, что материал быстро впитывает разные запахи, например, табачный дым.

Натуральная кожа является наиболее дорогим, долговечным материалом для обивки, отличающимся идеальным внешним видом, прочностью, экологичностью. Минусом является высокая стоимость и необходимость правильного ухода.

Кожзам практически не отличим от натуральной кожи, не боится влажной уборки, стоит дешевле, отличается высокой прочностью, долговечностью. К минусам можно отнести необходимость правильного ухода, возможность легко поцарапать поверхность.

Каждый клиент сам выбирает себе материал по индивидуальному дизайну и финансовым возможностям. При необходимости, мастера компании помогут сделать правильный выбор.