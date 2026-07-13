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Общество

С 1 сентября изменятся правила продажи туров: как это коснется путешественников

13 июля 2026 20:00 Общество
С 1 сентября изменятся правила продажи туров: как это коснется путешественников

С 1 сентября вступят в силу новые правила продажи туров в России. Эти изменения направлены на повышение прозрачности и информированности путешественников. Туроператоры и турагенты будут обязаны предоставлять клиентам более детальную информацию о потенциальных рисках, правилах въезда в страну, а также культурных и традиционных особенностях посещаемых мест. Новые правила коснутся всех участников туристического рынка: туроператоров, турагентов и субагентов.

Однако, по мнению Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров, эти нововведения вряд ли существенно изменят текущую ситуацию в отрасли. В комментарии для 360.ru он отметил, что большинство требований уже включены в действующие правила и законодательство.

При этом есть действительно важный момент — это предстоящее объединение ГИС «Электронная путёвка» с порталом «Госуслуги». Это позволит туристам получать информацию о своих турах через единый интерфейс. Но, по словам Мурадяна, на данный момент сервис находится в стадии доработки и пока не готова к полноценной интеграции с госуслугами.

Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, согласился с Мурадяном, отметив, что новые правила являются лишь переизданием существующих, вызванным истечением срока действия предыдущего постановления.

Таким образом, хотя новые правила и направлены на повышение информационной прозрачности в туристической сфере, эксперты считают, что их влияние на рынок будет минимальным. Большинство изменений уже учтены в действующих договорах и процедурах, а новые требования не требуют значительных дополнительных усилий со стороны туроператоров.

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Теги:
Путешествия Туризм
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