Нетканый укрывной материал спанбонд

Спанбонд - материал, незаменимый для сельского хозяйства, а также для дачи, теплиц. В нашем интернет-магазине "Паклэнд" вы можете купить в Москве спанбонд отличного качества.

Мы предлагаем продажу этого материала оптовыми партиями. Чем больше будет ваш заказ, тем на большую скидку вы можете рассчитывать. Наша продукция подойдет не только для сельхозпредприятий, но и для производственной сферы.

На сайте интернет-магазина pack-land.ru представлен широкий ассортимент спанбонда по недорогим ценам. Метраж большой. На большие партии мы предоставляем большие скидки.

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Особенности спанбонда

Этот материал изготавливается из полипропилена. Он легкий, тонкий и при этом очень прочный.

Эксплуатационные характеристики у него очень хорошие. По многим показателям он превосходит полиэтиленовую пленку.

Спанбонд используют, когда нужна герметичность и сохранение тепла. Производится он на современном оборудовании с постоянным контролем качества. Именно поэтому в итоге получается отличный прочный и тонкий материал.

У нас вы можете купить не только черный и белый спанбонд, но и цветной. Нет никаких ограничений по расцветке, но учитывайте, что цветной материал будет стоить дороже.

Ткань из полипропилена используют в самых разных сферах. Например, в сельском хозяйстве она подходит для укрытия садовых и ягодных культур, овощей. Также её используют для теплиц, парников. В строительстве применяют для изготовления пароизоляционных мембран.

Используют его и в медицине, и так далее.

У нас вы получаете продукцию от производителя по недорогим ценам.

Что еще есть у нас

Паклэнд – это широчайший выбор самых разнообразных материалов. Например, у нас есть не только спанбонд, но и скотч, стрейч-пленка, воздушно-пузырчатая пленка, вспененный полиэтилен, гофрокартон, полиэтиленовые мешки и пакеты и многое другое.

В нашем интернет-магазине pack-land.ru любая организация и компания сможет найти все, что ей необходимо. Наш ассортимент заинтересует торговые фирмы, предприятия, склады. Вся продукция есть на нашем складе в Москве, у которого хорошие подъездные пути.

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Паклэнд – мир упаковки, которая обязательно вам пригодится!

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