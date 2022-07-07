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Общество

Завод "Красное Сормово" спустил на воду седьмой сухогруз проекта RSD59

08 июля 2022 16:37  [135] Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Завод "Красное Сормово" спустил на воду седьмой сухогруз проекта RSD59. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, после спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику. 

Как рассказал гендиректор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин, в строительство каждого сухогруза участвуют тысячи специалистов, среди которых конструкторы, сварщики, трубопроводчики и многие другие.

Как отметили в пресс-службе завода, строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

"Красное Сормово" является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59, а благодаря программе повышения производительности труда  сроки строительства сухогруза были сокращены с 9 до 6 месяцев.

Напомним, что "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году.

Ранее сообщалось, что два новых обстановочных судна спустили на воду в Богородске.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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