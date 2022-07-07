Грозы и ливни прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Грозы и ливни прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 11 июля местами в Нижегородской области и Нижнем Новгороде прогнозируются грозы, ливни, локально град, а также порывы юго-восточного ветра до 13-18 м/с.

Подобные погодные условия сохранятся ночью и утром 12 июля.

В связи с этим в регионе прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

Ранее сообщалось, что крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе.