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Комплексное решение для организации пешеходного перехода

14 июля 2022 16:35  [33]

Значительная часть всех дорожно-транспортных происшествий в России происходит на переходах. Именно поэтому обеспечение безопасности пешеходов на дороге – первостепенная задача организации дорожного движения.

Одно из современных решений, показавшее хорошие результаты – оборудование пешеходных переходов комплексом устройств, повышающих видимость и заставляющих водителей снижать скорость автотранспорта.

Лежачие полицейские

Искусственная дорожная неровность, или «лежачий полицейский» – эффективное средство обеспечения безопасности дорожного движения. Такие конструкции выполняют задачу регулирования скоростного режима за счет принудительного снижения скорости транспортных средств.

Светодиодные светофоры

Светодиодные светофоры повышают безопасность нерегулируемых пешеходных переходов, подавая водителю сигнал о приближении к данному участку дороги. Такие светофоры хорошо заметны практически со всех углов обзора и при любых условиях освещения.

Среди светодиодных светофоров существуют автономные модели, работающие на солнечных батареях.

Дорожные знаки

Первое, о чем стоит позаботиться при обустройстве пешеходного перехода – это дорожные знаки. Наиболее эффективными из них считаются светодиодные и светоотражающие конструкции.

Светодиодные дорожные знаки

Светодиодные дорожные знаки создают хорошую видимость в любое время суток и при любых погодных условиях. Яркие светодиоды, расположенные по периметру обозначения или на самой пиктограмме, позволяют водителю заранее принять необходимые меры перед приближением к пешеходному переходу.

Единственная особенность, ограничивающая установку таких средств – необходимость подключения к питанию. И если в черте города это не является проблемой, то на проселочных дорогах и загородных трассах организовать бесперебойную работу таких устройств намного сложнее. В этом случае стоит остановить выбор на знаках с возможностью подключения к солнечной батарее или же купить знак «Пешеходный переход» на флуоресцентном фоне.

Дорожные знаки на флуоресцентном фоне

Знаки на флуоресцентном фоне эффективны в условиях плохой видимости и в темное время суток. Эти средства обладают оптимальной светоотражающей способностью. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители заблаговременно заметят такой знак благодаря яркой окантовке и специальной световозвращающей пленке.

При обустройстве пешеходных переходов необходимо обращать внимание на ассортимент средств обеспечения безопасности. В зависимости от типа дороги и постоянных условий освещенности, переход оборудуется устройствами разного типа.

В компании «РусДорЗнак» вы можете купить дорожные знаки всех типоразмеров по ГОСТ, светодиодные конструкции и ИНД, отвечающие современным стандартам качества. Среди ассортимента производителя вы найдете все необходимое для комплексного обеспечения безопасности дорожного движения.

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