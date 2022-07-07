Комплексное решение для организации пешеходного перехода

Значительная часть всех дорожно-транспортных происшествий в России происходит на переходах. Именно поэтому обеспечение безопасности пешеходов на дороге – первостепенная задача организации дорожного движения.
Одно из современных решений, показавшее хорошие результаты – оборудование пешеходных переходов комплексом устройств, повышающих видимость и заставляющих водителей снижать скорость автотранспорта.
Искусственная дорожная неровность, или «лежачий полицейский» – эффективное средство обеспечения безопасности дорожного движения. Такие конструкции выполняют задачу регулирования скоростного режима за счет принудительного снижения скорости транспортных средств.
Светодиодные светофоры повышают безопасность нерегулируемых пешеходных переходов, подавая водителю сигнал о приближении к данному участку дороги. Такие светофоры хорошо заметны практически со всех углов обзора и при любых условиях освещения.
Среди светодиодных светофоров существуют автономные модели, работающие на солнечных батареях.
Первое, о чем стоит позаботиться при обустройстве пешеходного перехода – это дорожные знаки. Наиболее эффективными из них считаются светодиодные и светоотражающие конструкции.
Светодиодные дорожные знаки создают хорошую видимость в любое время суток и при любых погодных условиях. Яркие светодиоды, расположенные по периметру обозначения или на самой пиктограмме, позволяют водителю заранее принять необходимые меры перед приближением к пешеходному переходу.
Единственная особенность, ограничивающая установку таких средств – необходимость подключения к питанию. И если в черте города это не является проблемой, то на проселочных дорогах и загородных трассах организовать бесперебойную работу таких устройств намного сложнее. В этом случае стоит остановить выбор на знаках с возможностью подключения к солнечной батарее или же купить знак «Пешеходный переход» на флуоресцентном фоне.
Знаки на флуоресцентном фоне эффективны в условиях плохой видимости и в темное время суток. Эти средства обладают оптимальной светоотражающей способностью. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители заблаговременно заметят такой знак благодаря яркой окантовке и специальной световозвращающей пленке.
При обустройстве пешеходных переходов необходимо обращать внимание на ассортимент средств обеспечения безопасности. В зависимости от типа дороги и постоянных условий освещенности, переход оборудуется устройствами разного типа.
В компании «РусДорЗнак» вы можете купить дорожные знаки всех типоразмеров по ГОСТ, светодиодные конструкции и ИНД, отвечающие современным стандартам качества. Среди ассортимента производителя вы найдете все необходимое для комплексного обеспечения безопасности дорожного движения.
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