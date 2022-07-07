ЛДПР выдвинула 167 кандидатов на предстоящих выборах в Единый день голосования в Нижегородский области

Владислав Атмахов
ЛДПР выдвинула 167 кандидатов на предстоящих выборах в Единый день голосования в Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе НРО партии.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за посты и мандаты на выборах всех уровней борются представители 23 партий.
В Нижегородском региональном отделении ЛДПР сообщили, что 9 июля состоялась конференция, на которой было принято решение о выдвижении 167 кандидатов на предстоящих выборах – практически по всем округам.
Как отметил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области, председатель комитет по экологии Владислав Атмахов, "выборы являются очень важным политическим событием для всех нас, они определят дальнейшее развитие региона, и то, каким будет наше общее будущее".
Он также добавил, что сейчас идет подготовка к выборам, и "наши кандидаты готовы собирать наказы избирателей и общаться с каждым, кто в этом нуждается".
Напомним, что единый день голосования пройдет 11 сентября. Выборы пройдут в 37 муниципальных образованиях Нижегородской области, предстоит замещение 533 депутатских мандатов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+