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ЛДПР выдвинула 167 кандидатов на предстоящих выборах в Единый день голосования в Нижегородский области

14 июля 2022 18:47  [107]
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

ЛДПР выдвинула 167 кандидатов на предстоящих выборах в Единый день голосования в Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе НРО партии.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за посты и мандаты на выборах всех уровней борются представители 23 партий.

В Нижегородском региональном отделении ЛДПР сообщили, что 9 июля состоялась конференция, на которой было принято решение о выдвижении 167 кандидатов на предстоящих выборах – практически по всем округам.

Как отметил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области, председатель комитет по экологии Владислав Атмахов, "выборы являются очень важным политическим событием для всех нас, они определят дальнейшее развитие региона, и то, каким будет наше общее будущее".

Он также добавил, что сейчас идет подготовка к выборам, и "наши кандидаты готовы собирать наказы избирателей и общаться с каждым, кто в этом нуждается".

Напомним, что единый день голосования пройдет 11 сентября. Выборы пройдут в 37 муниципальных образованиях Нижегородской области, предстоит замещение 533 депутатских мандатов.

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