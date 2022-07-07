ЛДПР выдвинула 167 кандидатов на предстоящих выборах в Единый день голосования в Нижегородский области

Владислав Атмахов

ЛДПР выдвинула 167 кандидатов на предстоящих выборах в Единый день голосования в Нижегородской области, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе НРО партии.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за посты и мандаты на выборах всех уровней борются представители 23 партий.

В Нижегородском региональном отделении ЛДПР сообщили, что 9 июля состоялась конференция, на которой было принято решение о выдвижении 167 кандидатов на предстоящих выборах – практически по всем округам.

Как отметил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области, председатель комитет по экологии Владислав Атмахов, "выборы являются очень важным политическим событием для всех нас, они определят дальнейшее развитие региона, и то, каким будет наше общее будущее".

Он также добавил, что сейчас идет подготовка к выборам, и "наши кандидаты готовы собирать наказы избирателей и общаться с каждым, кто в этом нуждается".

Напомним, что единый день голосования пройдет 11 сентября. Выборы пройдут в 37 муниципальных образованиях Нижегородской области, предстоит замещение 533 депутатских мандатов.