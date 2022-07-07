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Общество

Новый корпус института ФСБ планируется построить на улице Родионова

15 июля 2022 11:03  [28] Общество
Локация для будущего корпуса

Локация для будущего корпуса

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый корпус института ФСБ планируется построить в Нижнем Новгороде на улице Родионова. Соответствующая документация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, для строительства корпуса на земельном участке по улице Родионова напротив дома №188 необходимо было внести изменения в генплан, правила землепользования и застройки города.

Комиссия по вопросам землепользования и застройки рекомендовала Минграду региона перевести данный участок из зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки в зону учебно-образовательных учреждений.

В феврале земсовет при правительстве Нижегородской области одобрил возведение нового корпуса института ФСБ на улице Родионова.

Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина.

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Теги:
Строительство ФСБ
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