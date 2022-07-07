Новый корпус института ФСБ планируется построить на улице Родионова

Локация для будущего корпуса
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Новый корпус института ФСБ планируется построить в Нижнем Новгороде на улице Родионова. Соответствующая документация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, для строительства корпуса на земельном участке по улице Родионова напротив дома №188 необходимо было внести изменения в генплан, правила землепользования и застройки города.
Комиссия по вопросам землепользования и застройки рекомендовала Минграду региона перевести данный участок из зоны многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки в зону учебно-образовательных учреждений.
В феврале земсовет при правительстве Нижегородской области одобрил возведение нового корпуса института ФСБ на улице Родионова.
Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина.
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