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Что носить летом: футболку-поло или рубашку?

15 июля 2022 16:41  [67]

Футболка-поло и рубашка – две похожие вещи в мужском гардеробе. У обеих есть воротник, но в первом случае застежка расположена только в верхней части, а во втором – по всей длине. У поло всегда короткие рукава, у рубашки они могут быть и длинными.

Как правильно носить поло

Футболка-поло объединяет в себе плюсы футболки и рубашки. Однотонная модель сдержанных цветов подойдет для офиса, яркая одежда актуальна для вечеринок, свиданий, прогулок. Варианты с принтами и рисунками хороши для отдыха в загородном клубе или для отпуска. Трикотажная мужская футболка поло хорошо сочетается:

  • С джинсами любого кроя и стиля;
  • С классическими удлиненными шортами;
  • С брюками из льна или хлопка;
  • С костюмом стиля casual.

Обычно поло не заправляется. В неформальной обстановке воротник можно слегка приподнять, несколько пуговиц расстегнуть. В большинстве случаев такая футболка не нарушает дресс-код организации и позволяет сохранять элегантный внешний вид в жаркие летние дни.

Как носить мужскую рубашку

Рубашка – более официальный и строгий предмет гардероба. Выбирать такую одежду нужно с учетом особенностей фигуры. Приталенные модели смотрятся более стильно, но только на стройных мужчинах. В остальных случаях стоит отдать предпочтение более свободному, но не слишком широкому варианту. Купить мужские рубашки в Минске можно в различных стилях:

  • Классические с жестким воротником под галстук;
  • Casual с мягким воротом;
  • Однотонные в пастельной гамме или ярких оттенков;
  • Оригинальные с несколькими карманами;
  • Клетчатые, идеально подходящие к джинсам;
  • С длинным или коротким рукавом.

Очень важно правильно подобрать рубашку по размеру. Между воротником в застегнутом виде и шеей должны помещаться один-два пальца. Ширина нужна такая, чтобы одежда не натягивалась и не расходилась на животе, но и не пузырилась. При необходимости рукава можно подкатать на один-два оборота, если сверху нет пиджака. Классическая рубашка должна гармонировать с костюмом по цвету.

Мужские рубашки носят навыпуск или заправляют в брюки. Если на модели строгий воротник, она дополняет деловой костюм, то рубашка должна быть заправлена. Короткие изделия неформального стиля, варианты с закругленными полами не заправляют. Приталенные рубашки универсальны, их можно носить обоими способами.

Футболки-поло и мужские рубашки незаменимы в летнее время, благодаря легким натуральным тканям и короткому рукаву. Они выглядят элегантно в любых обстоятельствах, а конкретную модель стоит подбирать, исходя из предстоящих событий.

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