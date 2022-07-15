Что носить летом: футболку-поло или рубашку?

Футболка-поло и рубашка – две похожие вещи в мужском гардеробе. У обеих есть воротник, но в первом случае застежка расположена только в верхней части, а во втором – по всей длине. У поло всегда короткие рукава, у рубашки они могут быть и длинными.
Футболка-поло объединяет в себе плюсы футболки и рубашки. Однотонная модель сдержанных цветов подойдет для офиса, яркая одежда актуальна для вечеринок, свиданий, прогулок. Варианты с принтами и рисунками хороши для отдыха в загородном клубе или для отпуска. Трикотажная мужская футболка поло хорошо сочетается:
Обычно поло не заправляется. В неформальной обстановке воротник можно слегка приподнять, несколько пуговиц расстегнуть. В большинстве случаев такая футболка не нарушает дресс-код организации и позволяет сохранять элегантный внешний вид в жаркие летние дни.
Рубашка – более официальный и строгий предмет гардероба. Выбирать такую одежду нужно с учетом особенностей фигуры. Приталенные модели смотрятся более стильно, но только на стройных мужчинах. В остальных случаях стоит отдать предпочтение более свободному, но не слишком широкому варианту. Купить мужские рубашки в Минске можно в различных стилях:
Очень важно правильно подобрать рубашку по размеру. Между воротником в застегнутом виде и шеей должны помещаться один-два пальца. Ширина нужна такая, чтобы одежда не натягивалась и не расходилась на животе, но и не пузырилась. При необходимости рукава можно подкатать на один-два оборота, если сверху нет пиджака. Классическая рубашка должна гармонировать с костюмом по цвету.
Мужские рубашки носят навыпуск или заправляют в брюки. Если на модели строгий воротник, она дополняет деловой костюм, то рубашка должна быть заправлена. Короткие изделия неформального стиля, варианты с закругленными полами не заправляют. Приталенные рубашки универсальны, их можно носить обоими способами.
Футболки-поло и мужские рубашки незаменимы в летнее время, благодаря легким натуральным тканям и короткому рукаву. Они выглядят элегантно в любых обстоятельствах, а конкретную модель стоит подбирать, исходя из предстоящих событий.
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