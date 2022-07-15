Заместитель губернатора Нижегородской области остался недоволен состоянием ПНИ в поселке Красная горка Общество

Фото Telegram-канал ДавидМГ

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид-Мелик Гусейнов посетил психо-неврологический интернат в посёлке Красная Глинка Бутурлинского района.

Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора, увиденным он остался недоволен.

"И вопрос не в ремонтах и красивых клумбах. Важны качество проживания и постоянная нацеленность на социализацию тех, кого можно вернуть в общество. К сожалению, кажется, что в этом ПНИ время остановилось. Если что-то и меняется, то крайне медленно", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, он обязательно еще раз посетит данное медучреждение, так как к администрации есть немало вопросов.

Ранее сообщалось, что ремонт пройдет в педиатрических отделениях детской поликлиники №18 в Нижнем Новгороде.