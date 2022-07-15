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Благоустройство городов с Mirror Group

18 июля 2022 09:34  [1]

Города в России многим иностранцам кажутся страшными, и не без причины. Их бездумная застройка ещё в советские времена вела к нарушению устоявшегося исторически архитектурного облика. Однако с развалом СССР и победой капитализма ситуация лишь усугубилась. В угоду прибыли социальная и культурная составляющая новых зданий обесценивалась. Итоговые сооружения, хотя и выполняли прямые функции, уродовали внешний облик городов и поселений, а благоустройство городов с точки зрения комфорта обывателя практически не велось.

Ситуация стала несколько изменяться уже в 2000-е, однако до полной победы всё ещё очень далеко. К счастью, новый государственный вектор на улучшение внешнего облика городов находит отклик и в среде частного бизнеса. Одной из компаний, на профессиональном уровне занимающихся разработкой проектов городского благоустройства и урбанистскими решениями, является предприятие Mirror Group.

О компании

Mirror Group на профессиональном уровне ведёт разработку проектов благоустройства новых городских пространств, в том числе парков, площадей, жилых комплексов. Основной идеей является комплексность развития конкретной территории в культурном, социальном, функциональном и экономическом аспектах.

Специалисты предприятия стремятся в своих проектах найти «золотую середину» между красотой зданий, выгодой их эксплуатации, удобством для граждан, коммунальных служб.

Разработка стандартного проекта благоустройства включает в себя следующие обязательные аспекты:

  • Анализ территории с точки зрения природного ландшафта (устойчивость почвы, грунтовые воды и т.д.);
  • Разработка схемы функционального зонирования территории;
  • Поиск архитектурных решений по внешнему освещению пространства;
  • Разработка визуальных декоративных архитектурных решений;
  • Разработка плана озеленения территории;
  • Разработка схем дорожно-тропиночных сетей и т.д.

Помимо создания схем городского территориального благоустройства, Mirror Group также оказывает услуги по разработке дизайн-проектов внешних фасадов зданий, малых архитектурных форм, созданию арт-объектов и въездных стел, по инженерным изысканиям, составлению проектно-сметной документации, строительству спортивных кластеров, а также в сфере территориального брендинга.

Цены на услуги

Деятельность компании не предусматривает чёткого диапазона цен, так как проекты могут быть самыми разными по объёму и содержанию. Срок разработки проекта территории «под ключ» составляет от 30 до 120 дней.

История компании

Компания Mirror Group была зарегистрирована ещё в 2011 году. Первоначально основным полем её профессиональной деятельности была разработка малых архитектурным форм преимущественно для объектов ресторанного малого бизнеса. Однако в дальнейшем творческий поиск привел коллектив к освоению новых направлений, таких как разработка проектов капитальных сооружений (в 2014 году).

В 2016 году компании впервые доверили проект по комплексной модернизации парковой территории. Объектом изысканий стал культурно-развлекательный парк "Пехорка" в городе Балашиха Московской области. С тех пор коллектив Mirror сосредоточил свою деятельность преимущественно на проектах комплексного благоустройства и модернизации территорий.

За период существования по проектам компании было произведено более 50 комплексных капитальных модернизации парковых иных территориальных зон.

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