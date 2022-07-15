Внеплановая проверка всех ПНИ пройдет в Нижегородской области до конца года Общество

НИА "Нижний Новгород" — Сергей Бишлетов

Внеплановую проверку проведут во всех психо-неврологических интернатах Нижегородской области в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как отметили в нижегородском минздраве, в текущем году на ремонт всех ПНИ региона выделено 22,6 млн рублей.

Напомним, что заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид-Мелик Гусейнов на минувшей неделе посетил психо-неврологический интернат в посёлке Красная Глинка Бутурлинского района и остался недоволен состоянием медучреждения.