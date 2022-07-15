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Бизнес

Доступность кредитования бизнеса в июне обеспечила рост его деловой активности

22 июля 2022 15:07  [124] Бизнес

Согласно Индексу RSBI, который в июне 2022 года составил 50,5 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса вышла в зону роста, чему способствовала положительная динамика всех показателей при наибольшем влиянии компоненты кредитов, вернувшейся к максимальным значениям.

Компонента продаж третий месяц подряд демонстрирует постепенное движение к нейтральной зоне, компонента кадров после ощутимого падения в прошлом месяце снова вернулась в зону роста, где уверенные позиции продолжает удерживать компонента инвестиций. Компонента кредитов на фоне снижения ключевой ставки стала основным драйвером возврата индекса к показателям выше 50 пунктов.

"По итогам проведенного исследования мы отмечаем оживление деловой активности, которое, с одной стороны, связано с адаптацией малого и среднего бизнеса к новым условиям ведения деятельности, а с другой – с созданием более привлекательных кредитных условий со стороны государства и банков на фоне снижения ключевой ставки, поэтому показатели компоненты кредитов вернулись к максимальным значениям, которые сопоставимы с данными конца прошлого года", - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Компонента продажи продолжила плавное восстановление. Снижение продаж отметили 48% опрошенных предпринимателей, что на 4% меньше, чем месяцем ранее, а число предпринимателей, заявивших о росте выручки, в июне практически не изменилось и составило 13%. При этом улучшились показатели, связанные с ожиданиями на ближайшие три месяца. Количество тех, кто ждет роста выручки, составило 24%, что на 2% больше, чем в мае, а падения выручки в ближайшее время ожидают 27% респондентов против 33% месяц назад.

Компонента кадры вернулась в зону роста. Доля предпринимателей, которые увеличили штат в июне, выросла на 3% и составила 11%, вернувшись к показателям февраля. Число тех, кто сокращал персонал - 16% против 14% в мае. Однако доля респондентов, которые будут принимать на работу новых сотрудников в ближайшие три месяца, увеличилась на 2% и составила 16%, а количество тех, кто ожидает сокращений в этот же период, практически не изменилось по сравнению с ожиданиями прошлого месяца и составило 7%.

Компонента инвестиции сохранила позиции в зоне уверенного роста. Увеличилось число предпринимателей, наращивающих инвестиции в бизнес, - до 17%, а сокращавших, наоборот, снизилось на 2% - до 10%. Доля предпринимателей, которые в ближайшие три месяца будут вкладывать средства в бизнес, сократилась до 22%, а число тех, кто продолжит инвестировать, практически не изменилось по сравнению с ожиданиями мая – таких 6%.

Компонента кредиты вернулась к пиковым значениям за счет снижения ключевой ставки и, как следствие, более привлекательных ставок по займам. Выросла доля предпринимателей, кто получил заем в отчетном периоде, - с 9% до 11%, но до 9% сократилась доля тех, кто его получить не смог.

Индексы всех размеров бизнеса начали расти на фоне привлекательной кредитной ставки: в большей степени ей уже воспользовались предприниматели малого и среднего бизнеса. Предприниматели микробизнеса, несмотря на некоторое восстановление, продолжают чувствовать себя неуверенно: 43% отмечают снижение числа клиентов за последние 3 месяца, при этом в малом и среднем бизнесе эта величина составляет 34%.

Индекс RSBI по видам деятельности: все сферы деятельности показали позитивную динамику относительно мая. Особенное оживление заметно в производстве, во многом благодаря инвестиционной активности. Так, доля предпринимателей, которые увеличили инвестиции в бизнес, составила 21%, еще 26% планируют это сделать в ближайшее время – это может быть хорошим знаком, свидетельствующим об адаптации производственной отрасли к текущим условиям.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1898 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Теги:
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