В интернет-банке для предпринимателей банка "Открытие" появился заказ реестров зачислений в рублях от нерезидентов Бизнес

Банк "Открытие" добавил новый сервис в интернет-банк для предпринимателей "Бизнес-портал". В разделе "ВЭД" для клиентов, которые получают выручку в российских рублях, появилась возможность бесплатно формировать онлайн реестры зачислений от нерезидентов.

В потоке расчетов клиенты не всегда могут понять, что поступившая на их счет выручка зачислена от нерезидента. Это особенно актуально, когда партнеры используют в качестве инструмента для расчетов карты или Систему быстрых платежей (СБП). При этом такие зачисления являются валютными операциями и могут потребовать прохождения процедур валютного контроля.

Новый сервис позволяет минимизировать риски нарушения валютного законодательства и дает возможность компаниям самостоятельно контролировать операции на предмет выявления валютных сделок.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").