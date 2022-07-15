Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 25 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
25 июля 2022 14:54  [60] В интернет-банке для предпринимателей банка "Открытие" появился заказ реестров зачислений в рублях от нерезидентов
25 июля 2022 14:28  [89] ВТБ провел первую сделку по ипотеке под 9,9% в Нижнем Новгороде
25 июля 2022 13:28  [104] Банк "Открытие" снизит ставку по ипотеке до 9,39%
25 июля 2022 11:44  [258] Горьковский автозавод ушел в корпоративный отпуск до 5 августа
22 июля 2022 17:23  [357] ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
22 июля 2022 17:16  [373] Более 850 нижегородцев приняло участие в семинарах программы для самозанятых "Займись делом"
22 июля 2022 15:58  [286] ВТБ планирует снизить ставки по розничным кредитам
22 июля 2022 15:34  [314] ВТБ предоставил 1,8 млрд рублей на строительство двух жилых домов в Нижнем Новгороде
22 июля 2022 15:07  [275] Доступность кредитования бизнеса в июне обеспечила рост его деловой активности
22 июля 2022 14:56  [395] "Открытие Авто": подавляющее большинство автовладельцев Нижнего Новгорода не готовы покупать парковочные места
Бизнес

В интернет-банке для предпринимателей банка "Открытие" появился заказ реестров зачислений в рублях от нерезидентов

25 июля 2022 14:54  [60] Бизнес

Банк "Открытие" добавил новый сервис в интернет-банк для предпринимателей "Бизнес-портал". В разделе "ВЭД" для клиентов, которые получают выручку в российских рублях, появилась возможность бесплатно формировать онлайн реестры зачислений от нерезидентов.

В потоке расчетов клиенты не всегда могут понять, что поступившая на их счет выручка зачислена от нерезидента. Это особенно актуально, когда партнеры используют в качестве инструмента для расчетов карты или Систему быстрых платежей (СБП). При этом такие зачисления являются валютными операциями и могут потребовать прохождения процедур валютного контроля.

Новый сервис позволяет минимизировать риски нарушения валютного законодательства и дает возможность компаниям самостоятельно контролировать операции на предмет выявления валютных сделок.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph