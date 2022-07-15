Штрафы за нарушения по содержанию фасадов нежилых зданий Нижнего Новгорода составили почти 2,6 млн рублей Общество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Общая сумма штрафов за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий, строений и сооружений Нижнего Новгорода с начала года составила почти 2,6 млн рублей.

Как рассказали в административно-технической инспекции города, всего в 2022 году выявлено порядка 670 таких нарушений, составлено 190 протоколов.

Самыми частыми из выявленных недостатков являются дефекты покрытия и надписи на здании.

В АТИ отметили, что большинство нарушений владельцы объектов устраняют сразу же, не дожидаясь штрафа.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ранее отмечал, что почти на 50 благоустроенных общественных пространствах будут установлены камеры видеонаблюдения, которые должны уберечь имущество от вандалов.

Ранее сообщалось, что нижегородских коммунальщиков с начала года оштрафовали более чем на 12 млн рублей.