BAS-решения для симуляции кибератак: цели и задачи, условия использования, особенности и преимущества

Поскольку в связи с последними мировыми обстоятельствами множество вендеров ушли с российского рынка, владельцы бизнеса столкнулись с проблемами обеспечения информационной безопасности. Также стали заметными неполадки с обслуживанием инфраструктуры. Проявляются данные дефекты в деактивации и отключении современных решений, обновлений, оборудования. Потому потребовалось искать возможность устранить возникшие проблемы. Реальная атака защищает. Симуляция кибератак с помощью bas-решений позволит повысить уровень безопасности, восстановить доступы к документации, замене оборудования, а также наладить контакты со специалистами. Опытные аналитики прогнозируют дальнейший рост кибератак для защиты бизнеса в условиях рынка Российской Федерации.

Проверка защиты в сетевых узлах

На сегодняшний день можно отметить несколько ключевых подходов к пониманию защиты корпоративной сети. Каждый из них обладает своими особенностями и преимуществами. Предварительно специалисты выполняют тестирование на проникновение и имитацию субъекта угрозы для проверки качества технологий и решений. Однако ручной труд требует большого количества ресурсов и финансовых вложений. Поэтому альтернативой становятся продуманные BAS решения для имитации кибератаки.

Особенности кибератаки и киберзащиты

В современных условий стремительных изменений на рынке эксперты рекомендуют много внимания уделять автоматизации оценки уязвимости компаний. Для этого потребуется регулярно выполнять анализ защиты. Отличными помощниками в данном деле станут BAS-решения. Их особенностями служат:



автоматический режим работы;



проведение симуляции техник кибератаки, применяемой хакерами;



высокая эффективность процесса;



возможность своевременного выявления и ликвидации проблем в функционировании защитных средств;



увеличение показателей эффективности SOC.



Специализированные BAS-платформы – это возможность выполнения мониторинга и проверки защиты в непрерывном режиме или в определенные периоды. Их главным достоинством служит ширина охвата киберугроз и атак от хакеров. Именно их имитация способствует получению важной и достоверной оценки рисков для того или иного бизнеса.

Преимущества современных BAS-решений

В РФ BAS-решения стали использоваться совсем недавно. Однако в связи с сегодняшней ситуацией они успешно внедряются во все сферы бизнеса, постепенно развиваясь и получая большую результативность. Их преимуществами стали:



простота применения;



возможность установки в облаке или on-premise;



процесс работы понятен даже для начинающего специалиста по информационной безопасности;



предоставление детальной наглядной отчетности;



простой и понятный интерфейс;



выгодный и эффективный ИБ-инструмент.



Стоит отметить и то, что все действия, выполненные посредством технологий BAS, характеризуются безопасностью. Здесь нет реального запуска вредоносного кода. Но притом киберустойчивость оборудования и систем существенно повышается. Решения помогут непрерывно контролировать технологические процессы и информационную среду.

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