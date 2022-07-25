Средняя зарплата в Нижегородской области составляет чуть более 44 тысяч рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Средняя зарплата в Нижегородской области по данным на май 2022 года составляет 44 029,7 рубля. Об этом сообщили в Нижегородстате.

При этом средний размер пенсии в регионе по данным на 1 апреля составлял 16 803,1 рубля в месяц, что в 1,5 раза больше прожиточного минимума пенсионера, который составляет 11 253 рубля.

В среднем денежные расходы на человека в нижегородских семьях в месяц составляет 26 663 руб., из которых 28,6% приходится на покупку непродовольственных товаров, 30% - продукты питания, а остальная часть - на оплату налогов, обязательных платежей и личные сбережения.

На продукты питание нижегородская семья в среднем тратит 8111,1 рубля в месяц на человека. Мясные продукты в покупках занимают 24,8%, молочные продукты - 10,9%, хлебобулочные изделия и крупы - 12,1%, сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты - 5,3%.

На непродовольственные товары нижегородцы тратили в среднем 7634,1 рубля в месяц на человека.

На оплату услуг семьи в среднем по региону тратили 4924,9 рубля в месяц на человека, из них на услуги ЖКХ – 46,4%, информационно-коммуникационные услуги – 11,7%, транспортные, почтовые и курьерские услуги – 11,2%, на услуги в системе образования – 7,9%, услуги по организации отдыха и культурных мероприятий – 6,7% .

Ранее сообщалось, что два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен.