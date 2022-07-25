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Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам для МСБ до 9,9%

27 июля 2022 14:27  [77] Бизнес

Снижение ставок по всем видам кредитов для предпринимателей составило от 0,5 до 2 п.п. Минимальная стоимость средств достигла 9,9% годовых.

Клиенты банка "Открытие" могут получить финансирование на любые цели без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Также для клиентов малого и среднего бизнеса действует экспресс-кредитование на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых. Такой кредит можно получить онлайн всего за несколько кликов.

Заявку на кредиты банка "Открытие" для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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