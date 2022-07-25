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Охрана семи детских садов в Советском районе признана ненадлежащей. Об этом сообщается на сайте районного суда.
Согласно информации, в ходе прокурорской проверки было выявлено, что дошкольные учреждения охранялись сторожами, которые не обладали необходимыми навыками, не прошли специальную подготовку и не были обеспечены спецсредствами.
В отношении детсадов были поданы исковые заявления об обязании их нанять охранников, соответствующих всем требованиям.
Также прокуратура Советского района заявила исковые требования к администрации Нижнего Новгорода о выделении необходимых средств на организацию охраны этих учреждений.
Судебные заседания пройдут 31 августа, 6 сентября и 10 октября.
Ранее сообщалось, что кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода.
Также напомним, что дополнительные 285 млн рублей выделят Нижегородской области на строительство школ и детских садов.
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