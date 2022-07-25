Охрана семи детских садов в Советском районе признана ненадлежащей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Охрана семи детских садов в Советском районе признана ненадлежащей. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Согласно информации, в ходе прокурорской проверки было выявлено, что дошкольные учреждения охранялись сторожами, которые не обладали необходимыми навыками, не прошли специальную подготовку и не были обеспечены спецсредствами.

В отношении детсадов были поданы исковые заявления об обязании их нанять охранников, соответствующих всем требованиям.

Также прокуратура Советского района заявила исковые требования к администрации Нижнего Новгорода о выделении необходимых средств на организацию охраны этих учреждений.

Судебные заседания пройдут 31 августа, 6 сентября и 10 октября.

Ранее сообщалось, что кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода.

Также напомним, что дополнительные 285 млн рублей выделят Нижегородской области на строительство школ и детских садов.