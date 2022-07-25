Нижегородские полицейские напомнили паломникам в Дивееве о мерах личной безопасности Общество

Фото пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В ГУ МВД Нижегородской области напомнили о мерах личной безопасности во время памятных мероприятий в честь Серафима Саровского в Дивееве 30 и 31 июля, а также 1 августа.

Согласно информации, православный крестный ход в селе Дивеево пройдет с 30 по 31 июля. На 1 августа запланированы торжественные мероприятия на территории Серафимо-Дивеевского женского монастыря, в которых примут участие паломники из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Места проведения религиозных мероприятий, в том числе временного размещения паломников, проверяются сотрудниками полиции на предмет выявления взрывных устройств и опасных предметов с применением служебно-розыскных собак и последующим взятием под охрану.

В целях обеспечения общественной безопасности проезд к местам религиозных празднований будет ограничен. В полиции напоминают о том, что нельзя оставлять без присмотра ценные вещи и документы, в том числе, в автомобиле.

В случае обнаружения бесхозных предметов нужно сразу же сообщить об этом в полицию по номеру 102 – с мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что накануне памятных мероприятий в честь Серафима Саровского палаточный лагерь открылся для паломников в селе Дивеево Нижегородской области.