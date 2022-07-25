Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 29 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Бизнес
29 июля 2022 15:10  [89] ВТБ автоматизировал получение налоговой льготы за владение бумагами более трех лет
29 июля 2022 14:28  [111] МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon
29 июля 2022 13:57  [101] ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными 
29 июля 2022 11:54  [139] Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определит лучшие жилищные организации в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе
28 июля 2022 17:07  [230] Михаил Задорнов, "Открытие": более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы
28 июля 2022 16:03  [228] Михаил Задорнов: чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей
28 июля 2022 14:50  [195] Больше половины пенсионеров открывает вклады и счета в ВТБ дистанционно
28 июля 2022 12:43  [206] ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах
28 июля 2022 11:48  [201] ВТБ запустил онлайн-сервис по выкупу автомобилей
27 июля 2022 19:27  [500] Нижегородские предприниматели могут взять кредиты по ставке от 3% годовых
Бизнес

ВТБ автоматизировал получение налоговой льготы за владение бумагами более трех лет

29 июля 2022 15:10  [89] Бизнес

Налоговая льгота за долгосрочное владение ценными бумагами клиентам ВТБ теперь предоставляется автоматически и для ее получения больше не нужно обращаться в офис банка.

Суть льготы заключается в том, что по ценным бумагам, которыми инвестор владел более трех лет, не взымается налог на прибыль от их продажи.

Ранее было необходимо до окончания налогового периода, в котором были проданы ценные бумаги, обратиться в офис ВТБ и подать заявление на предоставление трехлетней льготы. Теперь клиентам ВТБ можно не беспокоиться и сэкономить свое время, так как трехлетняя льгота за 2022 год и последующие налоговые периоды при расчете налогооблагаемой базы для них будет учитываться автоматически.

Присоединяясь к условиям регламента оказания услуг на финансовых рынках банка ВТБ, в том числе дистанционно в приложении ВТБ Мои Инвестиции, которое дает возможность открыть брокерский счет через портал Госуслуг, клиент соглашается на предоставление ему льготы согласно пп.1 п.1 ст 219.1. Налогового кодекса РФ.

Если клиент переводил ценные бумаги в ВТБ от другого брокера, нужно предоставить документы, подтверждающие затраты на приобретение этих ценных бумаг и срок владения.

Клиенты ВТБ также первыми получили возможность онлайн-оформление налогового вычета по ИИС без посещения офиса банка или отделения ФНС, сбора документов, заполнения налоговой декларации и подачи ее в налоговую инспекцию.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph