Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 1 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2022 15:13  [114] Валерий Бирюков: "Нижегородский танковый батальон должен быть достойным памяти наших героических предков"
30 июля 2022 14:10  [160] Кстовскую ЦРБ затопило после сильного ливня
30 июля 2022 13:17  [145] Виталий Заврайский: "Желаю будущим бойцам танкового батальона удачи в выполнении задач спецоперации"
30 июля 2022 12:42  [155] Кстовскую ЦРБ отремонтируют и оснастят новым оборудованием
30 июля 2022 12:11  [145] Инспекторы ГЖИ с начала года проверили более 17 тысяч контейнерных площадок в Нижегородской области
30 июля 2022 11:41  [166] Пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения
30 июля 2022 10:41  [178] Ремонт освещения и тротуаров начался на бульваре Заречный в Ленинском районе
30 июля 2022 10:23  [245] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" подготовил специальную программу к своему 19-летию 31 июля
30 июля 2022 10:08  [184] Пункт вакцинации будет работать на Нижегородской ярмарке 30 и 31 июля
30 июля 2022 09:46  [175] Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартует в Нижегородской области 1 августа
Общество

Валерий Бирюков: "Нижегородский танковый батальон должен быть достойным памяти наших героических предков"

30 июля 2022 15:13  [114] Общество
Валерий Бирюков

Валерий Бирюков

Председатель Нижегородского отделения ВООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков дал наказ нижегородцам, вступающим в состав танкового батальона им. К. Минина.

"Нижегородский танковый батальон должен быть достойным памяти наших героических предков. Я служил в Советской армии, и наши, тогда горьковские, мальчишки всегда гордились своими корнями, пользовались уважением и офицеров, и своих товарищей. Наверное, в нас сохранился мининский генетический код. По себе знаю, что гораздо легче переносить военную и боевую службу, когда рядом твои земляки. Воинам танкового батальона имени Козьмы Минина желаю, прежде всего, верить себя и выполнять боевые задачи. Товарищам - стоять друг за друга горой, чтобы вернуться домой живыми и здоровыми", - сказал Валерий Бирюков.

Напомним, в Нижегородской области формируется Танковый батальон им. К. Минина. Батальон проводит набор контрактников на срок от 6 месяцев. Гарантируется денежное довольствие от 220 тыс. руб. в месяц, единовременное вознаграждение - 200 тыс. руб., расширенный соцпакет (в т.ч. для членов семьи), получение статуса "Ветеран боевых действий".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные Донбасс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph