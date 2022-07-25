Валерий Бирюков: "Нижегородский танковый батальон должен быть достойным памяти наших героических предков" Общество

Валерий Бирюков

Председатель Нижегородского отделения ВООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков дал наказ нижегородцам, вступающим в состав танкового батальона им. К. Минина.

"Нижегородский танковый батальон должен быть достойным памяти наших героических предков. Я служил в Советской армии, и наши, тогда горьковские, мальчишки всегда гордились своими корнями, пользовались уважением и офицеров, и своих товарищей. Наверное, в нас сохранился мининский генетический код. По себе знаю, что гораздо легче переносить военную и боевую службу, когда рядом твои земляки. Воинам танкового батальона имени Козьмы Минина желаю, прежде всего, верить себя и выполнять боевые задачи. Товарищам - стоять друг за друга горой, чтобы вернуться домой живыми и здоровыми", - сказал Валерий Бирюков.

Напомним, в Нижегородской области формируется Танковый батальон им. К. Минина. Батальон проводит набор контрактников на срок от 6 месяцев. Гарантируется денежное довольствие от 220 тыс. руб. в месяц, единовременное вознаграждение - 200 тыс. руб., расширенный соцпакет (в т.ч. для членов семьи), получение статуса "Ветеран боевых действий".