Фото:
Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области с 1 августа носит рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".
Согласно информации, работодатели должны обеспечить беременным сотрудницам условия для работы в дистанционном режиме, а в случае невозможности удаленной работы - разместить их в помещении с рециркуляторами воздуха, а также минимизировать контакты с другими работниками.
Ранее работодатели в случае невозможности перевода беременных на удаленный режим работы должны были оформлять им оплачиваемый простой, но с 1 августа данный пункт исключен из указа.
Также сохраняется рекомендательный характер самоизоляции для лиц 60 лет и старше, а также нижегородцев, имеющих хронические заболевания.
Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.
Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.
Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+