Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области с 1 августа носит рекомендательный характер Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области с 1 августа носит рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

Согласно информации, работодатели должны обеспечить беременным сотрудницам условия для работы в дистанционном режиме, а в случае невозможности удаленной работы - разместить их в помещении с рециркуляторами воздуха, а также минимизировать контакты с другими работниками.

Ранее работодатели в случае невозможности перевода беременных на удаленный режим работы должны были оформлять им оплачиваемый простой, но с 1 августа данный пункт исключен из указа.

Также сохраняется рекомендательный характер самоизоляции для лиц 60 лет и старше, а также нижегородцев, имеющих хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.