Глеб Никитин лично оценил ход рекультивации Шуваловской свалки Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочее совещание на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Глава региона оценил ход работ по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов, которые ведутся в рамках нацпроекта "Экология".

По словам Глеба Никитина, всего в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" будут ликвидированы семь крупных свалок. Шуваловская является одним из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда в Нижнем Новгороде.

"Ещё пару лет назад поступали многочисленные сообщения о возгораниях на свалке, нижегородцы жаловались на едкий дым. Мы заявили проект рекультивации и получили поддержку правительства и Минприроды России", - рассказал губернатор.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. На сегодняшний день уже около 80% свалочных масс извлечены и сепарированы. Мелкие фракции превращают в грунт и возвращают на место, крупные и непригодные - доставляются на место хранения отходов. Причём доля отходов, вывезенных на полигон, составила 20% вместо 25%.

На объекте круглосуточно работает 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 единицы строительной техники, трудятся около 200 человек.

Напомним, Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года. Её территория занимает около 18 га, а слой отходов - варьируется от 5 до 13 метров.

Контракт на ликвидацию Шуваловской свалки заключили в декабре 2020 года. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрали ООО “Ситилюкс”. К работе по ликвидации объекта компания приступила уже в январе 2021 года.

Полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в четвёртом квартале 2022 года - до 30 ноября. Стоимость работ составит 1,23 млрд рублей, которые выделены из федерального и областного бюджетов.