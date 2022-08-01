Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, целями разработки концепции являлось упорядочивание размещения информационных конструкций и формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды.

Концепция регулирует следующие правила оформления вывесок: сохранение композиции и облика зданий, его декоративных элементов, привязка конструкций к входных группам, окнам и фризам, создание комфортного визуального пространства и донесение до людей сведений о деятельности компаний.

В ходе анализа существующей ситуации было выявлено неудовлетворительное состояние наружного оформления. Так, часть вывесок устарела, многие конструкции сделаны из некачественных материалов. Кроме того, они размещены без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

Ранее Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный и проспекта Ленина.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.