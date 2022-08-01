Более 250 человек в Нижегородской области заразились COVID-19 за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже 252 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 4 августа. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 174 случая заболевания COVID-19 в регионе.

Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 427 258 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки от коронавируса скончался один житель региона. Общая статистика летальных исходов достигла 11 603 человека. 4 августа в регионе с больничных выписался 161 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 414 289 нижегородцев. Госпитализированы за последние сутки 17 человек.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области может начаться в конце августа. Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, рост будет связан с новым штаммом "Кентавр", однако он редко вызывает тяжелое течение болезни.

Напомним, что масочный режим в Нижегородской области был отменен в начале июня. На данный момент возвращать его не планируется.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения.