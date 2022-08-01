Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 6 и 7 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в предстоящие субботу и воскресенье запланировано несколько общегородских развлекательных мероприятий, в связи с которыми будут введены ограничения для движения транспорта.

Так, на улице Рождественской пройдёт гастрономический фестиваль. На время подготовки и проведения мероприятия - с 00:01 6 августа до 5:00 7 августа - будет приостановлено движение транспорта на участке от площади Маркина до улицы Широкой, и на участке площади Маркина напротив дома №2.

Припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку. А вот движение трамваев ограничено не будет.

Кроме того, 6 августа запланировано несколько мероприятий в Заповедных кварталах - экскурсии, кинопоказ и концерт. По этой причине с 15:00 до 20:00 будет приостановлено движение транспорта на участке улицы Короленко – от дома №16 до улицы Новая.

Стоит напомнить, что в связи с ремонтными работами до 25 августа на улице Короленко также перекрыт участок от дома №19 до дома №28.

7 на набережной Гребного канала будет проходить триатлон "Мужество". По этой причине с 00:01 до 17:00 будет временно приостановлено движение транспорта на улице Красная Слобода – на участке от Казанского съезда до набережной Гребного канала, а также по набережной Гребного канала – от улицы Красная Слобода до дома №177 слободы Печёры.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. А вот следующий по перекрываемым улицам автобусный маршрут А-5 будет временно изменён: общественный транспорт будет ходить от площади Горького до Казанского съезда в обоих направлениях.

Напомним, что одностороннее движение введут на улице Почаинской с 4 августа.

Ранее также сообщалось, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат 14 августа из-за киносъемок.

Фото: ЦОДД