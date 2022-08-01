Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" в Нижнем Новгороде на 6 августа Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гастрономический фестиваль вновь пройдет 6 августа с 12:00 до 23:00 на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Как рассказали организаторы, нижегородцы и гости города смогут посетить уютные летние веранды, фудтраки с едой, гриль-бар, попробовать специальные сеты и позиции в меню, поучаствовать мастер-классах, лекциях, экскурсиях, а также послушать музыкальную программу. Вход свободный.

Программа на 6 августа:

- SKOBA — детское время: мороженое, машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ-SET / DJ TwoA (20:00-23:00);

- "БаклаДжан" — угощение домашней чачей, дегустация сыра, а также комплимент в виде вина к каждой порции шашлыка (16:00-23:00);

- Terrapia — фестиваль игристого вина (12:00-23:00), угадавшим сорт и страну вина — бутылка в подарок (14:00-19:00);

- Coffee Cake — апероль и спешл-коктейли, DJ с лаунж-музыкой, летнее меню, шарики - всем детям (17:00-23:00);

- "Безухов" — специальное меню в честь 200-летия Нижегородской ярмарки и вкусная волжская кухня от шефа Александра Голышева (12:00-23:00);

- "Горьковская пивоварня" — открытая кухня с закусками, колбасками, креветками и крафтом прямо на улице от шефа Романа Смирнова (12:00-23:00), презентация летней новинки от пивоварни "SOUR ALE персик-маракуйя" (14:00 и 16:00);

- "Пяткинъ" — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копчёным лещом (12:00-22:00);

- "Квеври" — живая музыка на летней веранде (20:00-22:00);

- "Рюмочная на Софроновской" — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки, волжские углы и бочковые огурчик (14:00-23:00);

- "Селёдка и кофе" — музыкальное настроение от нижегородских диджеев (16:00-23:00), а также вечеринка;

- "Бутик крымских вин" — субботняя винная карта из пяти новых российских вин. Дегустации крымских вин. Вход свободный (16:00, 18:00, 20:00), мастер-класс по сабражу (17:00, 19:00, 21:00);

- "Луч 368" — музыкальное настроение от DJ Юджин (21:00-23:00). Авторский гастросет, открытый бар на улице, всем девушкам комплимент от ресторана — бокал игристого;

- "Изи" — авторские домашние лимонады на летней веранде, спешл-шаверма, более 50 сортов крафта: пива и сидра (14:00-21:00);

- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое, сытный фастфуд: bubble-сэндвич "Чикен Тай" и Bubble Dog (12:00-21:00), показ музыкальных клипов под уличную музыку (20:00-23:00);

- "Сияй" — DJ-set от резидентов бара DJ Lil’Scratch (18:00-23:00). Весь день - авторские коктейли, бордо и брускетта (по 100 рублей каждый);

- Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00), бадминтон и фрисби - в 21:00, а также презентация новых десертов - в 22:00.

Для посетителей гастрофестиваля будут работать корнеры с едой и напитками: Rozas, Vins, "Пивзавод", YALE, Mukka, "Пяткинъ", "Горьковская пивоварня" и "Селёдка и кофе".

Также на Рождественской будут установлены фудтраки: Gorky Coffee x Hot Dog, Best Coffee, RockeTruck, "Чешский трдельник", Bronx, "Гриль-машина", "Сладкий Горький".

На время проведения фестиваля будет запрещено автомобильное движение, парковка и стоянка по улице Рождественской, от площади Маркина до Зеленского съезда, с 00:01 6 августа до 05:00 7 августа.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на эти выходные подготовлена большая развлекательная программа.

Так, 6 и 7 августа на территории нижегородского парка "Швейцария" пройдет второй гастрономический фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" . Гостей праздника ждут зрелищные кулинарные баттлы, костюмированное шествие, концерт Мити Фомина и много вкусной местной еды и локальных продуктов.

6 августа в ТРЦ "Фантастика для всех желающих выступит Сергей Лазарев.

Нижегородцы и гости города также могут посетить концерты и экскурсии от "Заповедных кварталов", а на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной организуют мастер-классы и развлекательные программы.

Кроме того, была опубликована программа нижегородского музыкального мультижанрового фестиваля "Столица закатов" на 5-7 августа.