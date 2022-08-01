"Открытие Авто": продажи новых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 600 тыс штук Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие") проанализировали итоги авторынка России за июль 2022 года. Во второй летний месяц было реализовано 32,4 тысячи новых автомобилей, на 17% больше, чем в июне 2022 года, но на 75% меньше, чем в июле в 2021-м. Продажи а/м Lada при этом оказались самыми высокими за последние 4 месяца – 10 323 а/м, а общая доля марки на рынке достигла 32%. Рейтинг моделей продолжили возглавлять отечественные Lada Granta и Lada Vesta, а вот прежний лидер среди иномарок – Kia Rio - выбыл из медального зачета. Если рынок сохранит нынешнюю динамику, то официальные продажи в августе составят – 35-36 тысяч, а по итогам года - порядка 0,6 миллиона автомобилей. Улучшить результат может расширение АвтоВАЗом производства, господдержка и увеличение объемов продаж марок из Азии.

"Китайцы" и Lada помогли рынку продолжить рост

Общий официальный объем продаж за прошедшие семь месяцев текущего года едва превысил 400 тысяч новых автомобилей (-58% к аналогичному периоду 2021 года). В прошлом году тех же объемов сбыта авторынок достиг уже в середине апреля. Всю весну и два прошедших летних месяца наш авторитейл был вынужден работать на рынке, который сжался по объемам продаж иномарок до уровня середины 90-х годов XX века. Причем, если в те времена можно было относительно спокойно приобретать автомобили российских брендов, то сейчас серьезные проблемы и с ними.

В июле падение продаж двузначными темпами относительно прошлого года все еще сохраняется. В то же время по сравнению с провальным маем (24,3 тыс. а/м) текущего года и немногим более обнадеживающим июнем (27,8 тыс. а/м) июль (32,4 тыс. а/м) вновь порадовал положительной динамикой продаж (+17% к июню). Рост был обеспечен за счет постепенного восстановления бизнеса по бренду Lada (дилеры марки в конце июня начали получать небольшие партии моделей Granta и Niva) и относительно уверенных поставок в дилерскую сеть китайских машин (в отсутствии конкуренции «китайцам» удается занять все большую долю рынка). Кроме того, уже порядка 3,3 тысячи российских автомобилей было реализовано в июле благодаря поддержке кредитных и лизинговых продаж от Мипромторга.

Также надо учитывать, что реальные продажи новых а/м официальными авторитейлерами могли бы добавить к итогам июля еще порядка одной-двух тысяч единиц ввезенных по параллельному импорту ТС. Пока рублю сохраняют относительно высокую стоимость к доллару, схема параллельного импорта будет оставаться выгодной.

А вот официальный рынок других иностранных моделей продолжает сжиматься. Остатки запасов ввезенных ранее машин практически не распродаются. На них по-прежнему выставлены заградительные ценники.

Оптимизированные комплектации и поддержки

В течение июля в нашей стране было продано 32,4 тысячи новых автомобилей (+17% к июню текущего года, -75% к июлю 2021-го). В этот объем, как и прежде, не входят автомобили концернов BMW, Chery, GM и Mercedes-Benz.

Марка Lada по-прежнему сохранила за собой первое место. В июле было реализовано 10,3 тысячи новых машин, почти на три тысячи больше, чем в июне, но на 68% меньше, чем в июле 2021 года. При этом доля марки растет, приближаясь к трети рынка – 32% (+7 п.п. за месяц). По части моделей у Lada лидируют по продажам те, которые можно купить здесь и сейчас, то есть те, что есть в наличии в шоу-румах. Так, Granta разошлась тиражом в 6 541 а/м, это почти двукратный прирост к июню текущего года, но все еще на 40% меньше, чем в июле в 2021-м. Запасы Vesta ожидаемо скудеют, но их пока хватило на то, чтобы выдать покупателям 1,6 тысячи а/м (-84% к июлю 2021 года). Две другие модели Lada – Niva Travel и Legend - купили 980 клиентов (+11% к июню 22 г., -78% к июлю 21-го). Постепенное восстановление продаж тольяттинских вседорожников и самых бюджетных малолитражек, естественно, неслучайно. Эти модели, хотя и лишенные ABS и надувных эйр-бегов, АвтоВАЗ начал производить в июле в более-менее серьезных количествах.

Бренд Kia реализовал 3,9 тысячи а/м (-77% к июлю 21го). При этом бестселлер марки – Rio - выбыл из медального зачета моделей 1 161 а/м (-79%). Со своего китайского завода корейцы его к нам не везут, а предприятие под Санкт-Петербургом так и не вышло из режима простоя.

В свою очередь Hyundai (3,4 тысячи а/м, -75%) сохраняет пока третье место. Спасибо нужно сказать по большей части старым запасам машин. В то же время скромного количество сделок по Creta (1,3 тысячи а/м, -75%) хватило, чтобы модель стала лучшей по продажам иномаркой России. А вот ее родственник Solaris (385 а/м, -92%) «скатился» на 19 место. Впрочем, обе модели Hyundai, лишившись "подпитки" с того же питерского производства, рискуют уже осенью оказаться за пределами топ-25 моделей.

Пользуясь моментом

Зато в рейтинге популярных моделей все больше "китайцев". Так, Haval Jolion (1 050 а/м, + 6%) второй месяц подряд сохраняет место в пятерке. Вплотную к нему подобрался Geely Coolray (995 а/м; -28%). Именно эти две модели делают кассу своим брендам. При этом все машины Haval целиком разошлись в июле тиражом в 1 973 а/м (-33% к аналогичному периоду в 21-м), а Geely выбрали 1 902 покупателя (-24%). Другие китайские марки пока или не могут похвастать столь же уверенными продажами или, как в случае с Chery и Exeed, скрывают ежемесячную статистику от AEB.

В свою очередь "европейцы" так и не стали возобновлять поставки, нередко продолжают сокращение персонала, а некоторые уже и вовсе закрыли даже свои российские сайты. Так уже поступили марки Ford (167 а/м, -91%) и Renault (1 656 а/м; -85%). Прежде уверенно державшиеся в топ-10 марок автомобили Volkswagen (538 а/м, -92%) и Skoda (635 а/м, -92%) тоже постепенно становятся в России штучным товаром. Заводы в Нижнем Новгороде и Калуге уже почти полгода простаивают. И, наконец, "японцы", хотя и остаются желанным товаром в России, все же сократили официальный бизнес значительнее сильнее, чем "европейцы". Продажи Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki и Toyota снизились в июле относительно прошлого года в среднем на 85-97%. При этом машины последней марки – это едва ли не самый ходовой товар для "серого" импорта.

В целом пока все постепенно идет к тому, что десятку лучших по продажам марок нашего рынка уже к концу текущего года, помимо Lada, UAZ, GAZ и двух "корейцев", составят пять "китайцев" – Haval, Geely, Chery, Exeed и Changan.

В августе можно рассчитывать на 35-36 тысяч новых автомобилей, по итогам года – 0,6 млн штук

В текущем году август может показать падение рынка на 70-72% к аналогичному месяцу в 2021-м. Причем роста количества выдач автомобилей в салонах можно будет ожидать ближе к третьей декаде месяца, когда учебный год заставит россиян вернуться из отпусков. С одной стороны, это означает сохранение тенденции восстановления авторитейла относительно предыдущих месяцев. С другой, надо напомнить, что в августе прошлого года наш рынок уже начал "проседать" относительно уверенных ежемесячных продаж прошлых лет в 150-160 тысяч машин. В последнем месяце лета 2021 года было реализовано 114 тысяч новых автомобилей. В этом августе можно рассчитывать, что в абсолютных цифрах он будет закрыт на уровне порядка 35-36 тысяч новых автомобилей.

Важный фактор роста остается прежним – выделенные правительством два десятка миллиардов рублей на стимулирование спроса. Но прибавить в объемах за счет этих денег смогут продажи в основном марки Lada. Насколько именно, вопрос до сих пор открытый. Прежняя проблема с комплектующими не решена. Так, в начале августа выяснилось, что уже установленные на автомобили Largus блоки ABS одного из новых китайских поставщиков оказались не лучшего качества. Дефицитные универсалы вновь нуждаются в доработке. Другой козырь АвтоВАЗа – обновленная Vesta - тоже не сможет пока помочь заводу в скольких-нибудь значимых масштабах. В сеть будет отправлено лишь порядка тысячи автомобилей (их собирали еще в Ижевске из запасов машинокомплектов). Определенности с новыми поставщиками деталей также до сих пор нет.

Также, по мнению авторитейлеров, через ручейки "серого" импорта салоны смогут постепенно наращивать продажи иностранных автомобилей в основном среднего и премиального ценового сегментов. По разным оценкам, дилеры, которые уже наладили эпизодические поставки такой техники из Казахстана, Киргизии, Китая, ОАЭ и Турции, могут суммарно реализовать в августе до трех тысяч таких машин. Кроме того, должна быть охвачена и Белоруссия. Так, в конце июля официально ушедшая из России компания Renault предложила своим поклонникам покупать ее автомобили на рынке этой страны, где салоны французского бренда продолжают работать. Однако по-настоящему насытить бюджетными иномарками наш рынок в больших масштабах могли бы полноценные конкуренты Hyundai Solaris и Kia Rio. Но возить по "серым" схемам относительно дешевые (за 1,5-1,6 миллиона руб.) автомобили любых марок в нашу страну невыгодно.

Не спешат начинать поставки таких машин и китайские производители. "Чайна-марки" и их импортеры предпочитают делать бизнес в основном на кроссоверах, которые при схожих накладных расходах по дистрибуции дают наиболее внушительные заработки. Причем продают китайские паркетники в России порой вдвое дороже, чем на родине. И, если и снижают у нас на них цены, то не напрямую, корректируя РРЦ, а в основном за счет временных скидок-поддержек по trade-in и F&I. Тем не менее, общий объем продаж китайских машин продолжит расти. Франшизы "чайна-марок" за последние несколько месяцев купили даже те салоны, которые прежде специализировались в основном на машинах премиального класса. Также "китайцы" стали лидерами по числу новых моделей и продолжают обещать расширение портфеля марок.

Так или иначе, но если ежемесячные продажи осенью и в начале зимы поднимутся до уровня 40-45 тысяч машин, то общий годовой объем рынка составит порядка 0,6 миллиона новых автомобилей. Это ниже плана Минпромторга в 750 тысяч новых а/м, но лучше наших ожиданий периода мая-июня, когда продажи падали значительно ниже 30 тысяч машин в месяц.

"Открытие Авто" – блок автобизнеса в группе банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.

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