Замгубернатора Сергей Морозов вручил сотрудникам ГЖД награды Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поздравил работников Горьковской железной дороги со 160-летием магистрали и вручил награды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры Железнодорожников.

"День железнодорожника - один из первых российских профессиональных праздников. От железных дорог зависит промышленное развитие регионов. Сегодня, как и 160 лет назад, они обеспечивают экономические связи с соседними регионами, но главное – железные дороги соединяют людей, соединяют судьбы. Поздравляю вас с Днем железнодорожника!" - сказал Сергей Морозов, обращаясь к присутствующим.

Почетный диплом губернатора Нижегородской области за многолетний добросовестный труд дежурному помощнику железнодорожного вокзала г. Шахунья Юлии Комаровой. Благодарственные письма правительства Нижегородской области получили начальник Горьковской химико-технической лаборатории Кирилл Темнов и бригадир предприятий железнодорожного транспорта пассажирского вагонного депо Горький - Московский Владимир Суслин за многолетний и самоотверженный труд. За высокие заслуги и достижения на благо России начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский награжден медалью Петра Великого "За трудовую доблесть".

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды в честь Дня железнодорожника лучшим работникам Горьковской железной дороги перед отправлением первой электрички в Казань. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 16 млн пассажиров уже воспользовались Горьковской железной дорогой в 2022 году.

СПРАВКА:

Горьковская железная дорога ведет свою историю от Московско-Нижегородской дороги, построенной в 1862 году. Именно тогда первый поезд с пассажирами отправился из Нижнего Новгорода в Москву. В настоящее время Горьковская железная дорога осуществляет около 10% всех железнодорожных перевозок в России.