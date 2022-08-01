Центры занятости Нижегородской области проведут открытый отбор персонала на следующей неделе Общество

Центры занятости Нижегородской области проведут открытый отбор персонала на следующей неделе.

В Арзамасском районе мероприятие пройдет 9 августа. Соискателей приглашают посетить коммерческо-технический техникум. Граждане имеют возможность в режиме онлайн пообщаться с представителями кадровых служб работодателей, узнать информацию об открытых вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, Шатковский центр занятости проведет отбор персонала 11 августа.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00 открытый отбор персонала проведет Шатковский центр занятости.

Помощь соискателям в поисках работы будут оказывать карьерные консультанты. Они в том числе могут предложить при необходимости варианты мероприятий, направленных на развитие имеющихся навыков, умений кандидата либо приобретение новых.

Ранее сообщалось, что стабильно положительная ситуация наблюдается на российском рынке труда, сообщили в федеральном правительстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости модернизации институтов занятости, "чтобы они стали более современными и отвечали на запросы наших людей".

Кстати, на базе Корпоративного университета Правительства региона (КУПНО) было создано Областное кадровое агентство. Агентство проводит работу по мониторингу ситуации на рынке труда, оперативному обмен информацией между государством и работодателями, а также быстрому перераспределению квалифицированных кадров внутри региона.

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