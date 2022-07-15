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Экономика

Стабильно положительная ситуация наблюдается на российском рынке труда

18 июля 2022 17:36  [91] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стабильно положительная ситуация наблюдается на российском рынке труда, сообщили в федеральном правительстве.

Как рассказал председатель правительства РФ Михаила Мишустина, для поддержания ситуации на рынке труда надо уделить внимание "планированию подготовки кадров под запросы предприятий" и развивать "инструменты трудовой мобильности для молодежи".

Также премьер-министр заявил о необходимости модернизации институтов занятости, "чтобы они стали более современными и отвечали на запросы наших людей".

В Нижегородской области уже ведется работа в этом направлении. Так, на базе Корпоративного университета Правительства региона (КУПНО) было создано Областное кадровое агентство. Агентство проводит работу по мониторингу ситуации на рынке труда, оперативному обмен информацией между государством и работодателями, а также быстрому перераспределению квалифицированных кадров внутри региона.

Отметим, что работодатели выполняют все обязательства перед сотрудниками и не планируют сокращений, а зарплата выплачивается в установленные сроки.

Для тех работников, которые находятся в режиме простоя или режиме неполной занятости, в Нижегородской области организуются временные и общественные работы. На эти цели выделено более 700 млн рублей.
 
Пройдя период адаптации к новым внешнеэкономическим вызовам, на рынке труда появляется все больше вакансий с высоким уровнем зарплат.

Так, в Нижегородской области на учете в службе занятости состоят 8,7 тысячи человек. При этом количество предлагаемых вакансий составляет порядка 60 тысяч. На рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит кадров, что говорит о конкуренции за высококвалифицированные кадры и представителей рабочих специальностей.
 
В целом ситуация на рынке свидетельствует о стабильной экономической ситуации в России и грамотной политике, проводимой правительством РФ.

"Сегодня, несмотря на уход из России многих иностранных компаний, рынок труда в Нижегородской области остается управляемым и стабильным благодаря вовремя предпринятым действиям федерального и регионального правительств", – подчеркнула глава регионального управления по труду и занятости населения Арина Садулина.

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