Коммунальная техника Нижнего Новгорода выехала на борьбу с последствиями ливня

Фото Telegram-канал Юрий Шалабаев
НИА "Нижний Новгород"
Коммунальная техника уже выехала на борьбу с последствиями ливня по наиболее проблемным адресам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По словам мэра, больше всего осадков 9 августа выпало в заречной части города.
Напомним, что жителей Нижнего Новгорода и районов области предупредили о сильных ливнях с грозами и градом 9 августа.
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