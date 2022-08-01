Коммунальная техника Нижнего Новгорода выехала на борьбу с последствиями ливня Общество

Фото Telegram-канал Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород"

Коммунальная техника уже выехала на борьбу с последствиями ливня по наиболее проблемным адресам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра, больше всего осадков 9 августа выпало в заречной части города.

Напомним, что жителей Нижнего Новгорода и районов области предупредили о сильных ливнях с грозами и градом 9 августа.