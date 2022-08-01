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Общество

Иван Носков ответил на высказывание футбольного комментатора о грязном Дзержинске

09 августа 2022 11:46  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал заявление журналиста федерального телеканала во время трансляции футбольного матча.

Напомним, что комментатор телеканала "Матч ТВ" во время трансляции футбольного матча "Краснодар" - "Локомотив" 6 августа назвал Дзержинск самым грязным городом страны. Также он отметил, что посещал город и согласен с данным мнением. Это заявление журналист сделал после выхода на поле уроженца Нижегородской области Никиты Кривцова.

"В первую очередь я пишу для того, чтобы поблагодарить всех дзержинцев, которые вступили в спор, защищали наш город, возмущались. Полностью вас всех поддерживаю и тоже считаю, что никто не смеет ругать наш город, кроме тех, кто в нем живет!", - написал Иван Носков.

Глава Дзержинска отметил, что в городе действительно существует проблема стихийных свалок. В частности, свалка в гаражном кооперативе около Заревской объездной, которая существует уже десятки лет. Она была частично убрана в 2021 году, однако в этом году вновь вернулась к прежним размерам.

"И долго так будет продолжаться?", - спросил Иван Носков.

Для борьбы с незаконными свалками в Дзержинске в местах накопления мусора будут установлены камеры. Также будут проводиться рейды.

"Давайте уже объединяться не только для защиты города от внешних нападок, но и для реальной конструктивной работы! Никто не будет больше безнаказанно мусорить на нашей земле. Об этом позаботятся компетентные органы. И было бы очень хорошо, если бы мы все им помогали в работе!", заявил Иван Носков.

Ранее сообщалось, что полный переход на раздельный сбор мусора в Нижегородской области планируется в 2030 году.

В частности, для достижения этой цели в Дзержинске в 2023-2024 годы будет реализован проект экотехнопарка, что позволит минимизировать выбросы опасных веществ в воздух и воду.

Также напомним, что более 145 млн рублей выделят муниципалитетам Нижегородской области на ликвидацию свалок.

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Теги:
Дзержинск Иван Носков Мусор
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