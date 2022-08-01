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Экономика

Мораторий на применение неустойки к инвесторам введен в Нижегородской области

09 августа 2022 17:10  [62] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мораторий на применение неустойки к инвесторам введен в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о приостановлении начисления штрафов за то, что  застройщики, реализующие инвестпроекты в регионе, не предоставили разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в срок.

Также на период с 1 марта по 31 декабря 2022 года приостанавливается начисление пеней по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. 

Как отметил Глеб Никитин, сейчас инвесторам приходится пересматривать многие вопросы, что занимает время, которое необходимо им дать.

"Мы заинтересованы в том, чтобы "заякорить" инвесторов именно в Нижегородской области", - сказал глава региона.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов подчеркнул, что инвестор сможет воспользоваться мерой поддержки, если не нарушал законодательство РФ при использовании земельного участка.

Инвесторы могут направить заявки на предоставление льготы в канцелярию правительства Нижегородской области (Кремль, корп. 14) или по адресу официальной электронной почты министерства: official@invest.kreml.nnov.ru.

Ранее сообщалось, что арендаторы земельных участков в Нижегородской области получат 50% льготу.

Также напомним, что в Нижегородской области введен мораторий на требование к исполнению условий инвестсоглашений в 2022 году.

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Теги:
Инвестиции Правительство Нижегородской области
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