Виртуальный номер от Onlinesim.ru

Многие сегодня пользуются виртуальными номерами телефона. Они позволяют решать разные задачи бизнеса. Причем сим-карта у них будет виртуальная. Чтобы использовать такой номер телефона, не нужно посещать салон связи. Бесплатные телефоны вы можете найти на нашем сайте Onlinesim.ru.

В нашей базе очень много телефонных номеров в свободном доступе, которые вы можете скачать для приватной регистрации на разных сайтах, сервисах и приложениях. У нас коллекция телефонов для разных стран. Благодаря нашему порталу вы можете пользоваться бесплатными номерами для своих целей. Также наши номера понравятся бизнесменам.

О нашем сайте

Виртуальная симка позволяет получить бесплатный номер, вам нужно будет лишь выбрать её из огромного количества на нашем сайте. Затем необходимо создать вторую страничку Вконтакте, перейти в кабинет, а после выбрать сайт ВК. Далее следуйте инструкциям. Все подробно расписано на нашем сайте.

После регистрации вам будет доступна наша база номеров. На сайте onlinesim.ru можно зарегистрироваться через различные соцсети.

У нас доступны такие варианты:



разовый прием sms на номер почти в 80 странах;



аренда номера почти в 30 странах.



Виртуальный номер регистрация работает без симки. Есть варианты короткой либо долгой аренды номера. Он также подойдет для приема одноразовых сообщений.

У нас доступна тестовая услуга, и вы можете проверить, как работают смс-сообщения и как её правильно активировать.

Мы готовы всегда оказать вам поддержку и помощь онлайн, а наши инструкции помогут вам правильно скачать виртуальный номер.

Мы предлагаем вам воспользоваться и нашей партнерской программой и заработать на сим-картах.

Наш сайт доступен на двух языках - русском и английском.

Зачем нужны виртуальные номера

Подобные номера являются отличным дополнением тогда, когда не хотелось бы пользоваться своим обычным номером. Например, если вы заполняете данные для бонусной карты, то лучше ввести виртуальный номер. Ведь вам не хочется получать рекламный спам.

Это же относится и к онлайн знакомствам. Вы можете не делиться со всеми своим мобильным номером. Если же вы привяжете бесплатный номер к банковской карточке, то это сделает пользование ею более безопасным.

Onlinesim - это возможность приобрести надежный виртуальный номер, который поможет вам в жизни. Вы сможете разделить личное и не очень личное, рабочее и нерабочее. Совершать сиюминутные звонки вам поможет наш сайт.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.