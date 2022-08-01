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Цикл двухдневных семинаров о защите прав потребителей пройдет для нижегородских предпринимателей

10 августа 2022 16:22  [45] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Цикл двухдневных семинаров о защите прав потребителей пройдет для нижегородских предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, семинары организованы Минпромом региона в рамках государственной программы "Обеспечение защиты прав потребителей Нижегородской области".

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, участникам расскажут о том, какую информацию обязаны предоставлять компании своим клиентам, как действовать в случае обращения к ним покупателя с жалобой на некачественную услугу или товар, как правильно проводить экспертизу качества продукции, каким образом происходит рассмотрение обращений в суде.

Занятия пройдут в онлайн-формате 16-17 августа, 6- 7 сентября, 12-13 сентября, 27-28 сентября, 4-5 октября, 11-12 октября и 18-19 октября. Время проведения: с 10.00 до 16.30. Участие в семинарах бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Спикером выступит квалифицированный юрист, руководитель Центра  исторического правоведения и государствоведения Эльман Рзаев.

Ранее сообщалось, что уже 39 самозанятых нижегородцев стали победителями бизнес-игр в рамках проекта "Займись делом".

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Теги:
Предприниматели Семинары
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