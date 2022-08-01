Благоустройство сквера Пландина в Арзамасе завершится к началу сентября

Фото Александра Барыкина
Благоустройство сквера имени Пландина в Арзамасе планируется завершить к началу сентября. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Согласно информации, реконструкция территории ведется по региональной программе "Вам решать!", при финансовой поддержке АО "АПЗ".
На первом этапе работ ( в июле) подрядчик демонтировал площадки, произвел спил сухих и аварийных деревьев.
В настоящее время в сквере установили бордюрный камень, ведется подготовка к установке 11 световых опор. Подрядчик также разместит на территории парка новые лавочки и стенд с информацией о Павле Пландине - первом генеральном директоре Арзамасского приборостроительного завода.
Ранее сообщалось, что благоустройство и реконструкцию Арзамаса оценили в 15 млрд рублей.
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