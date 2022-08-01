Бесплатные спортивные тренировки в Нижнем Новгороде
Прогноз погоды на август
Начал работу Единый контакт-центр социальной сферы
Программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
12 августа 2022 12:54  [5] Глеб Никитин: "Темпы ревакцинации нужно усиливать"
12 августа 2022 12:14  [72] Благоустройство сквера Пландина в Арзамасе завершится к началу сентября
12 августа 2022 11:50  [91] "Единая Россия" расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях
12 августа 2022 11:48  [93] Комплексная замена тепловых сетей в районе площади Советской завершится в сентябре
12 августа 2022 11:35  [122] Несколько режимов подсветки Канавинского моста настроили в Нижнем Новгорода
12 августа 2022 11:26  [91] Благоустройство центральной площади Дзержинска выполнено почти на 60%
12 августа 2022 10:48  [120] Нижегородский водоканал завершил ремонт на Большой Печерской
11 августа 2022 19:02  [280] Телешоу "Классная тема!" с участием учителей стартует на телеканале "Россия-1" этой осенью
11 августа 2022 18:38  [301] Движение общественного транспорта изменится в связи с ремонтом сетей на улице Ванеева
11 августа 2022 18:02  [273] Число техногенных пожаров в Нижегородской области в 2022 году снизилось на 24%
Общество

Благоустройство сквера Пландина в Арзамасе завершится к началу сентября

12 августа 2022 12:14  [72] Общество
Фото Александра Барыкина

Фото Александра Барыкина

Благоустройство сквера имени Пландина в Арзамасе планируется завершить к началу сентября. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, реконструкция территории ведется по региональной программе "Вам решать!", при финансовой поддержке АО "АПЗ".

На первом этапе работ ( в июле) подрядчик демонтировал площадки, произвел спил сухих и аварийных деревьев.

В настоящее время в сквере установили бордюрный камень, ведется подготовка к установке 11 световых опор. Подрядчик также разместит на территории парка новые лавочки и стенд с информацией о Павле Пландине - первом генеральном директоре Арзамасского приборостроительного завода.

Ранее сообщалось, что благоустройство и реконструкцию Арзамаса оценили в 15 млрд рублей.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph