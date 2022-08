Now Foods: хорошее самочувствие и результативные тренировки

Современному человеку уже известен секрет хорошего самочувствия и долголетия – это сбалансированное питание и прием полезных соединений в виде препаратов. Именно этим объясняется высокая продолжительность жизни в развитых странах. То же можно сказать о спорте и тренировках для поддержания физической формы: хороших результатов можно достичь, применяя качественное спортивное питание и другие препараты.

Goodtabs готов предложить только проверенную продукцию от зарубежных и отечественных фирм. Ассортимент товаров формируется на основе сертификационных документов и положительных отзывов, в том числе профессиональных спортсменов.

Что можно найти на сайте Goodtabs:



моновитамины и моноэлементы для решения определенных задач



богатейшие комплексы витаминов, минералов, растительных экстрактов всего в 1 капсуле



аминокислоты сольно или комплексами



новые разработки в противодействии старению



высококонцентрированные и очищенные растительные экстракты



Все заказы обрабатываются в ускоренном режиме. Также можно получить развернутую консультацию о любом продукте и его совместимости с другими препаратами. Для тех, кто предпочитает самостоятельное изучение вопроса, на сайте есть полезные статьи с развернутыми сравнениями препаратов и их типов, а также рекомендации по подбору для решения определенных задач.

Добавки Now Foods: что нового

Компания Now Foods с 2013 года радует потребителей стабильным качеством при демократичных ценах. За счет того, что производственные базы компании располагаются в России, удается избегать лишних расходов на транспортировку и снижать цену товаров. Goodtabs предлагает целую палитру препаратов от бренда Now Foods.

NOW PQQ Energy – одна из новейших разработок, содержащая пирролохинолинхинон, или PQQ. Это ферментативный кофактор, который обладает двойным эффектом: не позволяет митохондрии разрушаться под действием внешних аспектов и стимулирует создание новых митохондрий.

Другой современный препарат - NOW Quercetin with Bromelain. Сочетание бромелаина и кверцетина позволяет использовать его в периоды восстановления после травм, включая повреждения кожи, для борьбы с воспалительными процессами любой локализации и даже для предотвращения развития раковых заболеваний.

Витамины Now Foods: вклад в здоровье, настроение и сон

Пример сбалансированного препарата - NOW Calcium & Magnesium with Vitamin D-3 and Zinc. Если применять кальций отдельно для укрепления связок и костей, то можно нарушить магний-кальциевый баланс. При смещении баланса возможно возникновение проблем с сердцами и сосудами. Но единовременный прием и кальция, и магния решает этот вопрос. Витамин D-3 в составе комплекса еще больше усиливает биологическую доступность элементов. А цинк позволяет избежать дефицита этого элемента, который нередко возникает при длительном приеме кальция.

Особого внимания заслуживают продукты, позволяющие вести активные тренировки. При физических нагрузках потребность организма в определенных элементах и витаминах многократно возрастает. Now Men's Active Sports Multi позволяет принять всего от 1 до 3 капсул в день, в которых будут все необходимые витамины, минералы, расширенный комплекс аминокислот, а также концентрированные растительные экстракты с противовоспалительным, бодрящим эффектом и свойствами адаптогенов для борьбы с усталостью или сменой часовых поясов.

