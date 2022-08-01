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Now Foods: хорошее самочувствие и результативные тренировки

12 августа 2022 12:50  [20]

Современному человеку уже известен секрет хорошего самочувствия и долголетия – это сбалансированное питание и прием полезных соединений в виде препаратов. Именно этим объясняется высокая продолжительность жизни в развитых странах. То же можно сказать о спорте и тренировках для поддержания физической формы: хороших результатов можно достичь, применяя качественное спортивное питание и другие препараты.


Goodtabs готов предложить только проверенную продукцию от зарубежных и отечественных фирм. Ассортимент товаров формируется на основе сертификационных документов и положительных отзывов, в том числе профессиональных спортсменов.


Что можно найти на сайте Goodtabs:



  • моновитамины и моноэлементы для решения определенных задач

  • богатейшие комплексы витаминов, минералов, растительных экстрактов всего в 1 капсуле

  • аминокислоты сольно или комплексами

  • новые разработки в противодействии старению

  • высококонцентрированные и очищенные растительные экстракты


Все заказы обрабатываются в ускоренном режиме. Также можно получить развернутую консультацию о любом продукте и его совместимости с другими препаратами. Для тех, кто предпочитает самостоятельное изучение вопроса, на сайте есть полезные статьи с развернутыми сравнениями препаратов и их типов, а также рекомендации по подбору для решения определенных задач.


Добавки Now Foods: что нового


Компания Now Foods с 2013 года радует потребителей стабильным качеством при демократичных ценах. За счет того, что производственные базы компании располагаются в России, удается избегать лишних расходов на транспортировку и снижать цену товаров. Goodtabs предлагает целую палитру препаратов от бренда Now Foods.


NOW PQQ Energy – одна из новейших разработок, содержащая пирролохинолинхинон, или PQQ. Это ферментативный кофактор, который обладает двойным эффектом: не позволяет митохондрии разрушаться под действием внешних аспектов и стимулирует создание новых митохондрий.


Другой современный препарат - NOW Quercetin with Bromelain. Сочетание бромелаина и кверцетина позволяет использовать его в периоды восстановления после травм, включая повреждения кожи, для борьбы с воспалительными процессами любой локализации и даже для предотвращения развития раковых заболеваний.


Витамины Now Foods: вклад в здоровье, настроение и сон


Пример сбалансированного препарата - NOW Calcium & Magnesium with Vitamin D-3 and Zinc. Если применять кальций отдельно для укрепления связок и костей, то можно нарушить магний-кальциевый баланс. При смещении баланса возможно возникновение проблем с сердцами и сосудами. Но единовременный прием и кальция, и магния решает этот вопрос. Витамин D-3 в составе комплекса еще больше усиливает биологическую доступность элементов. А цинк позволяет избежать дефицита этого элемента, который нередко возникает при длительном приеме кальция.


Особого внимания заслуживают продукты, позволяющие вести активные тренировки. При физических нагрузках потребность организма в определенных элементах и витаминах многократно возрастает. Now Men's Active Sports Multi позволяет принять всего от 1 до 3 капсул в день, в которых будут все необходимые витамины, минералы, расширенный комплекс аминокислот, а также концентрированные растительные экстракты с противовоспалительным, бодрящим эффектом и свойствами адаптогенов для борьбы с усталостью или сменой часовых поясов.

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