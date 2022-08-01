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Общество

Телебашню Нижнего Новгорода подсветят в честь дня рождения РТРС

13 августа 2022 13:05  [54] Общество
Телебашню Нижнего Новгорода подсветят в честь дня рождения РТРС

Телебашню Нижнего Новгорода подсветят в честь дня рождения РТРС

Телебашню Нижнего Новгорода подсветят в честь дня рождения Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Как сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, иллюминация будет работать 13 августа с 21:00 до 22:00, а также с 23:00 до 01:00 14 августа.

РТРС 13 августа, в состав которой входит региональный радиотелецентр, отметит 21-летие. В этот день праздничные огни также зажгут телебашни РТРС по всей стране.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть образована указом президента России и объединяет 78 региональных телецентров.

Напомним, что Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр - основной оператор цифрового эфирного и аналогового эфирного телерадиовещания в регионе. Он образован в 1957 году и с 2001 года входит в состав РТРС.

196-метровая телебашня – самое высокое инженерное сооружение Нижнего Новгорода, ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания.

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Теги:
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