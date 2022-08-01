Сроки благоустройства сквера у здания администрации Ленинского района продлены Общество

сквер Труженикам тыла Фото: Яндекс.Карты

Сроки благоустройства сквера у здания администрации Ленинского района продлены. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на районную администрацию.

Согласно информации, перенос сроков связан с ремонтом инженерных сетей в сквере "Труженикам тыла", а также с задержкой поставки малых архитектурных форм.

В настоящее время подрядчик завершает укладку брусчатки и высадку зеленых насаждений. Также ведется установка детской площадки и ремонт стелы "Труженикам тыла".

Подрядчик должен будет установить лавочки и урны, доску Почета Ленинского района, а также обустроить цветники.

Напомним, благоустройство в сквере должно было завершиться 10 августа. Стоимость работ составляет 30,2 млн рублей.