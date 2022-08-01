Спецтехника от производителя

Важным элементом конструкции новых транспортных средств является ограничение использования сложных механических систем и сложных электронных систем. Поэтому автомобили могут безотказно работать в условиях сложного рельефа, устойчивы к коррозии и приспособлены для эксплуатации в условиях экстремальных температур (от -30С до +50С) и в запыленных условиях. Кроме того, в их системах привода используются редукторы и дифференциалы, необходимые для движения по бездорожью. Эти системы состоят из компонентов, обслуживаемых в глобальных сервисных сетях. Купить автовышку можно в компании Vancraft.

Автомобили могут быть на шасси:



ГАЗ,



МАЗ,



КАМАЗ,



УРАЛ,



HYUNDAI.



Важным элементом конструкции является ее прочность и легкость конструкции, достигаемые за счет выбора соответствующих строительных материалов. Обшивка и несущая конструкция автомобиля выполнены из алюминия. Весь кузов крепится на основной раме автомобиля с использованием резиновых элементов, гасящих вибрации. Кроме того, для достижения грузоподъемности автомобиля до 1700 кг использовался специальный подрамник. "Усиленные" профили рамы обеспечивают достаточную жесткость на изгиб и кручение и в то же время обеспечивают низкий общий вес конструкции, что приводит к благоприятному соотношению мощности и веса автомобиля.

Возможность выхода на новые рынки сбыта обеспечивается внедрением компанией собственных технологических решений. Одним из них является модульная структура, позволяющая производить любую конфигурацию автомобилей на этапе производства и легко проводить модернизацию автомобилей после их производства или - при необходимости - ремонт повреждений, полученных в процессе эксплуатации. Вахтовый автобус можно купить у производителя Vancraft.

Спецавтомобили – это транспортные средства определенной конструкции. Они позволяют использовать их для специальных задач, отличных от обычных автомобилей, которыми мы пользуемся каждый день. Поэтому установка таких транспортных средств должна быть специфической. Машина с манипулятором производится по специальной конструкции.

Специальные кузова с возможностью индивидуальной регулировки

Основываясь на решениях, предоставляемых этой компанией, можно превратить практически любой тип транспортного средства в универсальный и полностью комплексный сервисный автомобиль. Компания может гарантировать оптимальное использование свободного места в салоне автомобиля каждого типа, исходя из его специфики и доступных вариантов установки.

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